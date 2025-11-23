Khởi tranh giải Pickleball 'Ước mơ xanh' 2025

Ngày 23-11 tại Hà Nội, giải pickleball “Ước mơ xanh” 2025 do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức đã chính thức khai mạc, với điểm nhấn là tinh thần sẻ chia, ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Các đại biểu và VĐV chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTC

Giải pickleball “Ước mơ xanh” 2025 quy tụ 240 vận động viên đến từ nhiều cơ quan báo chí, đơn vị đối tác và cộng đồng yêu thích bộ môn pickleball. Giải đấu được tổ chức tại cụm 9 sân pickleball mái che đạt chuẩn quốc tế, trang bị hệ thống chiếu sáng LED hiện đại, mang đến điều kiện thi đấu chuyên nghiệp và thuận lợi. Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung tranh tài chính thức đã bắt đầu, hứa hẹn một mùa giải sôi động, giàu cảm hứng và đậm tính nhân văn.

Những trận tranh tài hấp dẫn diễn ra tại giải

Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, gắn kết giữa những người làm báo, các đối tác, khách mời cùng cộng đồng yêu thể thao, qua đó lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, đoàn kết và sẻ chia.

“Những trận đấu sắp diễn ra sẽ mang lại nhiều pha bóng đẹp, khoảnh khắc thăng hoa và cảm xúc đáng nhớ cho người tham dự”, ông Lê Quốc Minh bày tỏ.

Bên cạnh mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần, giải pickleball “Ước mơ xanh” còn hướng đến sứ mệnh nhân văn sâu sắc. Nguồn vận động từ giải sẽ góp phần hỗ trợ các bệnh nhi ung thư, trao học bổng cho sinh viên báo chí có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Các lãnh đạo, đại diện ban tổ chức và vận động viên chung tay ủng hộ đồng bào mưa lũ

Đáng chú ý tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã kêu gọi và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các vận động viên, khách mời và các nhà hảo tâm đối với hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ. Nguồn đóng góp kịp thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái và truyền thống “thương người như thể thương thân” của người Việt Nam, đồng thời cho thấy trách nhiệm và tấm lòng của cộng đồng báo chí cùng giới yêu thể thao trước những khó khăn của đồng bào.

NGUYỄN ANH