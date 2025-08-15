Khởi động giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025

12.000 vận động viên (VĐV) sẽ tham gia tranh tài tại VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 vào tháng 10 tại Đồng Tháp. Các tuyển thủ không chỉ được thử thách thể lực mà còn hòa mình vào không khí lễ hội của âm nhạc - thể thao - văn hóa - du lịch sôi động bậc nhất khu vực Tây Nam Bộ.

12.000 VĐV sẽ tham gia tranh tài tại giải. Ảnh: BTC

Ngày 15-8, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp, Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus (Nexus Sport Events) đã tổ chức họp báo công bố giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025. Giải sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12-10 (ngày chạy chính 12-10) tại Quảng trường Văn Miếu, Phường Cao Lãnh, Đồng Tháp. Với chủ đề “Tiên phong - Bứt phá”, sự kiện dự kiến thu hút 12.000 VĐV trong nước và quốc tế.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 có 4 cự ly gồm: 42km, 21km, 10km và 5km, phù hợp cho cả VĐV chuyên nghiệp, phong trào, các gia đình và trẻ em. Cung đường chạy của giải sẽ đưa VĐV qua những địa danh tiêu biểu: Quảng trường Văn Miếu - trái tim của thành phố Cao Lãnh, Cầu Cao Lãnh hùng vĩ bắc qua sông Tiền, những con đường rợp bóng cây xanh, các tuyến phố trung tâm sôi động đậm sắc màu miền Tây. Đường chạy của giải đấu đã được Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn nhằm mang đến một sân chơi đẳng cấp quốc tế.

Ban tổ chức giải thông tin đến truyền thông. Ảnh: THANH TÙNG

Chuỗi sự kiện sẽ mở màn bằng một đại tiệc âm nhạc hoành tráng diễn ra vào đêm 11-10, ngay trước ngày thi đấu chính thức. Đêm nhạc được dàn dựng công phu với sân khấu hiện đại, hiệu ứng mãn nhãn và sự góp mặt của loạt nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích nhất hiện nay như: Isaac, Phương Mỹ Chi,... hứa hẹn trở thành “chất xúc tác” giúp lan tỏa thông điệp sống tích cực, năng động, tiếp thêm năng lượng cho 12.000 VĐV trước thềm xuất phát. Năm nay, giải chạy dành cho trẻ em với cự ly 800m sẽ được tổ chức với tên gọi Kun Fun Run Đồng Tháp, hứa hẹn mang đến một sân chơi năng động, vui khỏe và đầy ắp tiếng cười cho dự kiến 2.000 KUN runners.

Mùa giải năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức sau sự kiện sáp nhập Tiền Giang và Đồng Tháp, đưa giải chạy trở thành biểu tượng của sự hòa quyện - kết nối - khởi đầu cho một hành trình phát triển mới của vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và lòng yêu thể thao.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (phải) trao hoa cảm ơn cùng đại diện đơn vị VPBank. Ảnh: THANH TÙNG

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 là sự kiện chạy bộ lớn nhất miền Tây Nam Bộ về quy mô, số lượng người tham gia và sự chuyên nghiệp. Đồng thời, xuyên suốt 3 ngày diễn ra sự kiện là các hoạt động văn hóa, ẩm thực đặc trưng vùng miền, tạo nên một lễ hội trọn vẹn, góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh Đồng Tháp - điểm đến giàu bản sắc của miền Tây Nam Bộ.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 còn gây ấn tượng bởi thông điệp xây dựng lối sống lành mạnh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ban tổ chức sẽ trích một phần doanh thu từ giải để đóng góp vào các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn Sếu đầu đỏ - biểu tượng sinh thái quý hiếm và là niềm tự hào của tỉnh Đồng Tháp, thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng cùng với những trải nghiệm thi đấu mới, giải chạy sẽ mang đến một sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương tới bạn bè trong và ngoài nước. Giải chạy cũng lan tỏa thông điệp thịnh vượng thể chất và tinh thần mà VPBank theo đuổi suốt nhiều năm qua, góp phần kiến tạo cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh".

Nhiều chương trình ưu đãi độc quyền dành cho các VĐV khi mua BIB chạy. Cụ thể, giảm 30% giá BIB công bố cho các chủ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế VPBank; giảm 35% cho khách hàng thuộc phân khúc VPBank Prime khi đăng ký và thanh toán trực tiếp trên VPBank NEO; giảm 40% cho khách hàng thuộc phân khúc VPBank Diamond khi thanh toán trực tiếp trên VPBank NEO.

NGUYỄN ANH