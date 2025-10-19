Bóng đá trong nước

Khởi công sân vận động mái che 60.000 chỗ theo tiêu chuẩn FIFA

Dự án xây dựng sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao công an nhân dân, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Sáng 19-10, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công công trình sân vận động thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF.

Dự sự kiện có Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, lễ khởi công xây dựng sân vận động là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, của lực lượng công an nhân dân; đồng thời, là bước cụ thể hóa, triển khai phong trào thi đua "Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

tbt.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ khởi công. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, dự án xây dựng sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao công an nhân dân là một thiết chế văn hóa thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

dại bieu.jpg
Các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp các tiện ích thể thao công cộng, chuỗi dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm, nơi tổ chức các trận đấu thể thao đỉnh cao, các sự kiện nghệ thuật, âm nhạc và lễ hội quy mô lớn, góp phần thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch thể thao, các sự kiện quốc tế, thúc đẩy hội nhập, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, hình thành hệ sinh thái kinh tế thể thao năng động, bền vững.

luong tam quang.jpg
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện Tập đoàn Vingroup đã cùng thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công công trình sân vận động thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF.

Sân vận động nằm trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup là tổng thầu xây dựng.

Sân có diện tích hơn 55.000m², sức chứa 60.000 chỗ ngồi, bao gồm 4 khán đài chính A, B, C, D và các khu chuyên môn: kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ – ẩm thực. Cùng với đó, sân vận động có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18ha.

nghi thức.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công Công trình. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Đặc biệt, sân vận động được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực. Sân vận động có thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12-20 phút.

cau thu.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Ảnh: BỘ CÔNG AN
ĐỖ TRUNG

