Khoảnh khắc lớn của Amorim - Rốt cuộc Man United đã sẵn sàng cất cánh?

Đã phải mất 11 tháng và 35 trận đấu. Nó chỉ đến sau khi Ruben Amorim mô tả đội bóng của mình là 'có lẽ' đội bóng tệ nhất trong lịch sử Manchester United. Nó chỉ đến sau khi ông công khai bày tỏ nghi ngờ về vị trí của chính mình. Và cuối cùng, tại Anfield, sân nhà của đối thủ lớn nhất Manchester United - cả về lịch sử lẫn thống kê - đội bóng của Amorim đã có được một chiến thắng đầy tuyên ngôn.

Đây không phải là bản sao của chiến thắng kiểu "đập và chạy" tại sân Manchester City hồi tháng 12 năm ngoái. Đây là trận đấu mà Man United dẫn trước trong suốt 83 phút. Một trận đấu mà họ có cơ hội để nới rộng cách biệt được Bryan Mbeumo mang về trong những phút đầu tiên, một trận đấu mà họ chiến đấu và phòng ngự một cách sống còn khi Liverpool bắt đầu vùng lên trong hiệp hai.

Một trận đấu mà, sau khi bị Cody Gakpo gỡ hòa ở phút 78, họ vẫn có đủ sự kiên cường để trỗi dậy lần nữa và giành lấy bàn thắng quyết định từ Harry Maguire, sau đường chuyền xuất thần từ Bruno Fernandes. Một trận đấu mà, như Amorim thừa nhận, đội của ông đã có "một chút may mắn".

Nó khép lại một chuỗi chín năm không thắng tại Anfield, kể từ lần cuối Wayne Rooney ghi bàn thắng duy nhất, và đây cũng là lần đầu tiên họ có được hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League kể từ khi Amorim thay thế Erik ten Hag. Đó là một quãng thời gian dài, lâu hơn rất nhiều so với bất kỳ ai tưởng tượng, nhưng Amorim cuối cùng cũng có thứ để xây dựng.

"Chiến thắng lớn nhất trong thời gian tôi dẫn dắt Manchester United", đó là cách vị HLV 40 tuổi mô tả về kết quả này. Dường như, trong vài giây ngắn ngủi, Amorim đã để mình mất kiểm soát giống như 3.000 CĐV Man United đã làm khi tiếng còi kết thúc vang lên, ăn mừng một chiến thắng mà ít ai nghĩ là có thể - ngay cả khi Liverpool bước vào trận đấu với ba trận thua liên tiếp.

Amorim thận trọng và ngợi ca sự ủng hộ

Vậy cơn bão đã qua đi chưa? Amorim được hỏi tại Anfield. "Tôi không biết. Nếu chúng tôi thể hiện tinh thần như hôm nay, trong lúc luyện tập và trong các trận đấu, chúng tôi sẽ thắng rất nhiều. Nhưng để làm được điều đó, chúng tôi cần hành động. Hôm nay là một ngày tốt lành. Giờ chúng tôi phải tập trung vào Brighton. Chúng ta sẽ xem sau trận gặp Brighton."

Amorim tỏ ra thận trọng là đúng. Như BBC Sport đã chỉ ra trước trận gặp Liverpool, rằng Man United trong hai mùa giải gần đây chưa từng giành nổi một điểm từ ba trận sắp tới theo lịch thi đấu tương ứng: gặp Brighton trên sân nhà, Nottingham Forest trên sân khách và Tottenham trên sân khách.

Người hùng Maguire khiêm tốn: "Bóng đá là tạo ra những ký ức đặc biệt và hôm nay tất cả chúng tôi trở về nhà trong hạnh phúc - nhưng chúng tôi không ở trong vị trí để có thể tự mãn". Maguire chính là hiện thân của tinh thần mà Amorim ca ngợi hơn bất cứ điều gì khác. Nếu anh từ bỏ khi Ten Hag quyết định có thể không cần đội trưởng của mình vào năm 2023, thì trung vệ này đã không còn là cầu thủ của Man United. Thay vào đó, cầu thủ 32 tuổi này đã từ chối cơ hội gia nhập West Ham.

Ngay cả sau khi bị tước băng đội trưởng nhường chỗ cho Fernandes, Maguire vẫn từ chối đầu hàng. Đầu mùa giải này, khi Matthijs de Ligt được chọn cho vị trí trung tâm trong hàng phòng ngự ba người của Amorim, anh đã đáp trả thách thức để giành lại vị trí xuất phát. Dù hợp đồng sắp hết hạn, Maguire vẫn gắn bó đủ sâu đậm với Man United để sẵn sàng nhận cắt giảm lương nhằm kéo dài thời gian ở Old Trafford.

"Đây là một câu lạc bộ với rất nhiều áp lực", HLV Amorim nói. "Không dễ để chơi bóng ở đây và Harry thực sự quan trọng với chúng tôi. Khi bạn xem xét tất cả những gì anh ấy đã trải qua, anh ấy là một tấm gương lớn cho mọi đứa trẻ."

Hlv Amorim biết rõ ông cần một khối lượng thành tích lớn hơn rất nhiều để bất kỳ ai có thể thực tế tin rằng ông sẽ ở lại Man United trong ba năm như đồng sở hữu Ratcliffe từng đề cập gần đây. Một thất bại khác trên sân nhà trước Brighton - trận thứ tư liên tiếp tại Old Trafford vào cuối tuần tới - sẽ lại khiến những con kền kền rỉa xé ông.

