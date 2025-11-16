Khi huyền thoại trở lại

Từng là trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giai đoạn 2003-2015 và cho đến khi chia tay đội tuyển quốc gia sau SEA Games 28 vào năm 2015, phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa (sinh năm 1987) vẫn được xem là “huyền thoại sống” của bóng chuyền nữ nước nhà.

Giờ đây, trên cương vị mới là HLV của CLB VTV Bình Điền Long An và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Ngọc Hoa tiếp tục nhận được tình cảm yêu mến không chỉ từ học trò, đồng nghiệp, mà từ cả người hâm mộ bóng chuyền trong nước.

Sự nghiệp lẫy lừng của Ngọc Hoa gắn với những cột mốc đáng nhớ của bóng chuyền nữ Việt Nam: vận động viên đầu tiên giành danh hiệu vô địch quốc gia trong màu áo của 2 câu lạc bộ tại 2 quốc gia khác nhau (Việt Nam và Thái Lan); vận động viên Việt Nam đầu tiên giành ngôi vô địch châu Á cấp CLB (trong màu áo CLB Bangkok Glass ở mùa giải 2015); tuyển thủ đầu tiên của Việt Nam tranh tài ở Giải vô địch các CLB nữ thế giới (năm 2016)…

Thậm chí, ngay cả khi trở lại thi đấu như một vận động viên sau gần 10 năm tạm nghỉ để học tập và chăm sóc gia đình nhỏ, Ngọc Hoa vẫn gây ấn tượng với danh hiệu vô địch quốc gia 2024 trong màu áo CLB VTV Bình Điền Long An. Chưa dừng lại, cô cũng trở thành người đầu tiên trong làng bóng chuyền nữ nước nhà vô địch cả trong vai trò vận động viên lẫn HLV ở cùng một CLB (VTV Bình Điền Long An), khi giúp đội bóng quê hương lên ngôi ở mùa giải 2025 kết thúc hồi tháng 10 vừa qua.

Đấy là lý do Ngọc Hoa được giới chuyên môn của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt chọn trở thành trợ lý cho đội tuyển quốc gia trong hành trình tìm kiếm tấm HCV đầu tiên ở đấu trường SEA Games 33 tới đây.

10 năm trước, Ngọc Hoa là đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games 28-2015 (Singapore), sau khi để thua đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết. Giờ đây, ở một cương vị mới, “nữ tướng” Ngọc Hoa được kỳ vọng sẽ cùng đội tuyển bóng chuyền nữ tạo nên kỳ tích ở sân chơi khu vực, đó là đánh bại và vượt qua cái bóng của Thái Lan- nền bóng chuyền đã trở thành "nỗi ám ảnh" của cô và các thế hệ vận động viên kéo dài suốt ba thập niên qua.

Ngọc Hoa tâm sự rằng trong bất cứ vai trò nào, vận động viên hay HLV, thì khát vọng lớn nhất của cô chính là giúp bóng chuyền nữ Việt Nam vươn tầm, chạm đến trình độ châu Á và thế giới. Và, vượt qua đội tuyển nữ Thái Lan chính là mục tiêu- điều mà ít nhất Ngọc Hoa và các nữ tuyển thủ Việt Nam đã thực hiện được 1 lần trong năm 2025 khi giành chiến thắng 3-2 trước đối thủ trong trận chung kết của Giải Bóng chuyền SEA V.League 2025.

Nhưng đấy không phải là mục tiêu cuối cùng, bởi theo cô, góp công sức giúp bóng chuyền nữ Việt Nam cải thiện thành tích ngày một tốt lên ở các sân chơi châu lục, thế giới, thậm chí là nuôi dưỡng giấc mơ tham dự Olympic mới là đích ngắm trong tương lai.

Cho nên, tháng 12 tới, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng chuyền nước nhà đặt niềm tin vào hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games lần đầu tiên của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

PHƯƠNG MINH