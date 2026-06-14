Khi FIFA thay đổi nhịp đập của bóng đá

Trận Mexico – Nam Phi. Phút thứ 25. Trọng tài huýt còi — không phải phạt lỗi, không phải bóng ra ngoài. Trận đấu dừng lại. Cả hai đội đi uống nước. Khán giả Azteca nhìn nhau. Đó là khoảnh khắc World Cup 2026 lần đầu tiên giới thiệu một trong những thay đổi gây tranh cãi nhất: giải lao uống nước bắt buộc giữa mỗi hiệp đấu — không phụ thuộc vào nhiệt độ, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, áp dụng cho tất cả 104 trận đấu của giải.

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Cơ chế hoạt động

Mỗi trận đấu tại World Cup 2026 sẽ có hai lần dừng bắt buộc: một lần giữa hiệp một và một lần giữa hiệp hai. Đây không phải những lần dừng chỉ xảy ra ở các trận đấu nóng bức buổi chiều — chúng là quy định bắt buộc cho mọi trận đấu, bất kể thời tiết, giờ thi đấu, hay sân vận động có mái che hay không. Sẽ có những trận đấu dừng nhiều hơn, nếu quá nóng.

Trọng tài sẽ huýt còi dừng trận vào phút thứ 22 của mỗi hiệp. Sau ba phút, còi thứ hai vang lên và trận đấu tiếp tục. Nếu có chấn thương hoặc bóng đang ra ngoài đường biên vào khoảng phút 20-21, trọng tài có thể tận dụng khoảnh khắc đó để gọi giải lao sớm hơn một chút.

Đây là sự thay đổi so với thông lệ trước đây, khi các lần dừng uống nước (Cooling Break) chỉ được kích hoạt khi nhiệt độ vượt ngưỡng nguy hiểm (FIFA áp dụng ngưỡng 32°C). Với World Cup 2026, FIFA chuẩn hóa hoàn toàn: mọi trận đấu đều có giải lao, bất kể nhiệt kế chỉ bao nhiêu.

Lý do chính thức: Sức khỏe cầu thủ

FIFA tuyên bố quyết định này là "một phần trong nỗ lực có chủ đích nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất có thể cho các cầu thủ, dựa trên kinh nghiệm từ các giải đấu trước đó, bao gồm FIFA Club World Cup 2025 vừa qua".

Club World Cup 2025 chính là bài học trực tiếp nhất. HLV Enzo Maresca của Chelsea khi đó phải cắt ngắn các buổi tập vì cảnh báo "báo động đỏ" về nhiệt độ tại Philadelphia. Tiền vệ Marcos Llorente của Tây Ban Nha nói anh cảm thấy "cực kỳ nóng" và thêm rằng "ngón chân tôi đau, móng tay tôi đau — thật không thể tin được" sau trận đấu tại Pasadena, California. Những lời chứng thực đó — từ các cầu thủ đang ở đỉnh cao thể lực — đủ để khiến FIFA nhận ra rằng chờ đợi nhiệt độ vượt ngưỡng rồi mới can thiệp là quá muộn.

Lý do tiêu chuẩn hóa cũng mang tính thực tiễn: thay vì để trọng tài tự quyết định giữa trận khi thời tiết bất thường, cả hai đội đều biết trước giải lao sẽ đến. Không có sự bất ngờ, không có tranh cãi về điều kiện có đủ nóng để dừng hay không.

Nghi vấn: Tiền quảng cáo hay sức khỏe cầu thủ?

Các nhà phê bình cho rằng việc biến mọi trận đấu thành bốn hiệp ngắn thực chất là tạo ra nhiều khoảng trống hơn để nhà đài bán quảng cáo. Đây là nghi vấn không mới trong bóng đá — nhưng có lẽ lần này có cơ sở hơn bao giờ hết, khi FIFA đang cùng lúc triển khai hệ thống phát sóng có độ phủ và giá trị hợp đồng kỷ lục.

Nghịch lý lớn nhất đến từ một quyết định đi kèm: trong khi cho cầu thủ uống nước giữa trận, FIFA lại cấm khán giả mang chai nước vào sân — kể cả những chiếc bình có thể tái sử dụng mà ban tổ chức từng hứa hẹn cho phép. Nhóm CĐV "Free Lions" của Anh phản ứng gay gắt: "Ngay lập tức, người hâm mộ đều nghĩ đây chỉ là cách kiếm tiền thêm."

Tranh cãi chuyên môn

HLV Pochettino của đội tuyển Mỹ thẳng thắn: các giải lao "làm đứt nhịp trận đấu" — thứ mà bóng đá trong suốt lịch sử luôn tự hào là môn thể thao liên tục không ngắt quãng. Trong khi đó, HLV Rudi Garcia của Bỉ nhìn theo hướng tích cực hơn: đây là cơ hội để "trao đổi chiến thuật giữa trận".

Các HLV chắc chắn sẽ tận dụng ba phút này — như Pochettino đã làm trong trận giao hữu trước giải khi tập hợp cầu thủ để điều chỉnh chiến thuật ngay trong giải lao. Về mặt này, giải lao uống nước đang dần trở thành một công cụ chiến thuật thực sự — một "timeout" nhỏ mà bóng đá vốn không có.

Bóng đá thay đổi chậm — và mỗi thay đổi đều kéo theo tranh cãi. VAR từng gây ra phản ứng tương tự. Giải lao uống nước có thể sẽ vậy trong vài năm tới, trước khi nó trở thành điều hiển nhiên. Điều đáng hỏi hơn không phải là nên hay không — mà là ai thực sự được lợi nhiều nhất từ ba phút dừng đó: cầu thủ, HLV, hay những người bán quảng cáo.

LONG KHANG