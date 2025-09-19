Khi Bayern Munich nhanh chóng thiết lập trật tự cũ

Bayern Munich nhập cuộc quá thăng hoa tại Bundesliga là “điềm báo” chẳng lành cho bất kỳ đối thủ nào nuôi hy vọng lật đổ họ tại Bundesliga. Tiếp theo là chuyến làm khách trên sân Hoffenheim vào thứ Bảy và sẽ lại là 3 điểm dễ dàng cho Hùm xám?

Bayern Munich nhập cuộc quá thăng hoa tại Bundesliga với 3 chiến thắng ghi 14 bàn.

Eintracht Frankfurt vốn được kỳ vọng là đội bóng có khả năng cao thách thức gã khổng lồ xứ Bavaria, nhưng rồi họ đã để thua Bayer Leverkusen cuối tuần trước, chẳng khác gì những lần gây thất vọng để mất điểm của Borussia Dortmund và Cologne hay St. Pauli trước đó. Nên sau 3 vòng đấu, chỉ còn duy nhất đương kim vô địch Bayern toàn thắng, và đáng nói hơn cả là đoàn quân của HLV Vincent Kompany đang thể hiện hình ảnh của một đội bóng không thể bị đánh bại. Bayern đã ghi 14 bàn thắng chỉ sau 3 trận thắng tại Bundesliga. Hùm xám cũng vừa đánh bại Chelsea 3-1 tại Champions League vào thứ Tư, qua đó kéo dài chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường mùa giải mới lên con số 5 - bao gồm một trận ở Cúp quốc gia Đức. Và là 6 trận khi bao gồm cả Siêu cúp nước Đức.

Vấn đề của Bayern ở thời điểm này có lẽ là việc mùa giải đã bắt đầu bước vào guồng quay mạnh mẽ nhất, đồng nghĩa HLV Kompany sẽ phải cân nhắc việc xoay tua đội hình. Tại Hoffenheim vào thứ Bảy này, tiền vệ tân binh trẻ tuổi Tom Bischof có thể sẽ ra sân để đối đầu đội bóng cũ mà anh vừa chia tay trong mùa hè. Cựu tiền đạo của Chelsea, Nicolas Jackson cũng có thể sẽ được trao nhiều phút thi đấu hơn để Harry Kane - người đang có phong độ ghi bàn cực tốt với 10 bàn sau 6 trận trên mọi đấu trường - được nghỉ ngơi.

Ngoài ra, Bayern đang gặp vấn đề ở vị trí hậu vệ trái khi Raphael Guerreiro và Josip Stanisic đều chấn thương. Guerreiro bị chấn thương cơ bụng sau chiến thắng 5-0 trước Hamburger SV cuối tuần trước, còn Stanisic thì phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận gặp Chelsea. Nhưng Konrad Laimer nhiều khả năng sẽ được chuyển sang đá hậu vệ trái tại Hoffenheim, trong khi Sacha Boey đá hậu vệ phải. Bayern hiện cũng không có những cầu thủ chấn thương dài hạn như Jamal Musiala, Alphonso Davies và Hiroki Ito.

HLV Vincent Kompany bắt đầu tính toán để xoay tua đội hình cho Bayern Munich.

Trong khi đó, đội nhì bảng Dortmund (7 điểm) hy vọng có thể tiếp tục tích lũy điểm số để bám đổi ngôi đầu, nhưng nguy cơ mất điểm của họ cũng là không ít khi chào đón Wolfsburg vào Chủ nhật. Wolfsburg là một trong 5 đội vẫn còn bất bại (thắng 1 hòa 2), và có thể chào đón tiền vệ sáng tạo người Đan Mạch, Christian Eriksen chơi trận ra mắt. Cựu sao 33 tuổi của Tottenham và Man.United đã gia nhập Wolfsburg theo dạng chuyển nhượng tự do hơn một tuần trước.

Leverkusen sẽ tiếp đón M’Gladbach vào Chủ nhật rất đáng chú ý, khi đây là trận derby Rhine giữa 2 CLB đã sa thải HLV của mình chỉ sau 3 vòng đấu. Tuy nhiên tân HLV Kasper Hjulmand, người thay thế Erik ten Hag bị sa thải chỉ sau 2 trận thua, đã có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 3-1 trước Eintracht Frankfurt đang có phong độ cao vào cuối tuần trước. Trong khi Gladbach vẫn đang tìm kiếm người thay thế Gerardo Seoane, người đã bị sa thải sau trận thua 0-4 trên sân nhà trước Werder Bremen.

Ngoài ra, Frankfurt hy vọng sẽ tìm được chiến thắng thứ 3 trong mùa giải khi tiếp đón Union Berlin vào Chủ nhật. Tương tự là RB Leipzig trước tân binh hiện tượng Cologne, đội đang xếp thứ 3 với 7 điểm, vào thứ Bảy. Một hiện tượng khác St. Pauli, đội đang xếp thứ 4 với 7 điểm, hy vọng có thể khai thác phong độ kém của chủ nhà Stuttgart trong trận đấu sớm nhất vong 4 Bundesliga diễn ra vào thứ Sáu.

LINH SƠN