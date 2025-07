Khai mạc vòng chung kết U15 Quốc gia 2025

PVF giành chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng (áo trắng) trong trận ra quân.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Nguyễn Minh Châu nhấn mạnh vai trò của giải đấu trong hệ thống bóng đá trẻ quốc gia. “Giải U15 Quốc gia là sân chơi chính thức, thường niên giúp các cầu thủ trẻ thi đấu, rèn luyện và phát triển tài năng. Những năm qua, VFF không ngừng điều chỉnh thể thức nhằm tạo điều kiện cho cầu thủ được thi đấu nhiều hơn, từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn” - ông nói.

Đại diện VFF cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, Trung tâm PVF – đơn vị đăng cai vòng chung kết, cùng các nhà tài trợ, đặc biệt là Công ty cổ phần Acecook Việt Nam, đối tác đồng hành lâu năm cùng bóng đá trẻ Việt Nam.

Vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội bóng vượt qua vòng loại, chia làm ba bảng. Bảng A gồm PVF, Hà Nội, SHB Đà Nẵng và Tây Ninh. Bảng B có TC Viettel, Đồng Tháp, Bình Phước và Kon Tum. Bảng C quy tụ Sông Lam Nghệ An, Đắk Lắk, Hà Tĩnh và An Giang. Các đội sẽ thi đấu từ ngày 20-7 đến 1-8 để chọn ra nhà vô địch.

Lãnh đạo VFF và đại diện nhà tài trợ bắt tay chào mừng, động viên các cầu thủ ở lễ khai mạc

Ngay trong ngày khai mạc, loạt trận ở hai bảng A, B đã diễn ra sôi động. Bảng A, PVF giành chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng, trong khi Hà Nội chia điểm với Tây Ninh với tỷ số 1-1. Tại bảng B, TC Viettel thể hiện sức mạnh khi thắng đậm Kon Tum 6-0, còn Đồng Tháp đánh bại Đồng Nai 3-1.

Với sự góp mặt của những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu và thể thức thi đấu cạnh tranh, giải đấu hứa hẹn là bệ phóng cho các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

HƯƠNG NGUYỄN