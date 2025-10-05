Khai mạc giải các CLB Vovinam TPHCM năm 2025

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng ngày 5-10, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Dương đã diễn ra Lễ Khai mạc Giải các Câu lạc bộ Vovinam TPHCM năm 2025.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Đến dự Lễ khai mạc giải có ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; ông Tống Xuân Giang – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; ông Phan Văn Lam - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể Thao Bình Dương; Bà Bùi Đặng Hồng Nhung - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Vovinam TPHCM; ông Huỳnh Văn Tuấn - Hiệu trưởng trường Trung Tiểu học Việt Anh; ông Võ Thanh Tú, Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hùng Vương...

Giải đấu quy tụ hơn 150 vận động viên xuất sắc, đại diện cho 14 đơn vị đến từ các xã, phường, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn Thành phố như: phường Bình Hòa, Thuận An, Chánh Hiệp, Phú An, Tân Uyên, Đại học Thủ Dầu Một, Công ty Cổ phần Gỗ Tân Thành, trường tiểu học Lê Thị Trung,… cùng tham gia tranh tài sôi nổi ở các nội dung quyền như: Đơn luyện nữ (Long hổ quyền); Quyền đồng đội nữ 3 VĐV (Thập tự quyền); Đơn luyện nam (Tứ trụ quyền); Quyền đồng đội nam 3 VĐV (Thập tự quyền); Đơn luyện vũ khí nữ (Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp); Đa luyện tay không nữ;…

Các VĐV Vovinam tại lễ khai mạc sáng 5-10

Song song với Giải Các CLB Vovinam TPHCM, cũng trong sáng 5-10, tại Khu Đô thị EcoLakes Mỹ Phước (phường Thới Hòa, TPHCM) đã diễn ra Giải Đường chạy sắc màu “Color Run EcoLakes 2025” với sự tham gia của ông Firdauz Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM và hơn 2.000 người đam mê chạy bộ; tại Trung tâm Thể thao cộng đồng (phường Bình Dương, TPHCM) diễn ra Giải Quần vợt Doanh nghiệp - Doanh nhân TPHCM 2025 với sự tham dự của gần 100 vận động viên là lãnh đạo, doanh nhân, nhà báo, công chức, văn nghệ sỹ trên địa bàn.

CAO TƯỜNG