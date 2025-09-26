Kane sắp vượt qua kỷ lục ghi bàn của Ronaldo và Haaland

Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich có thể vượt qua cả Cristiano Ronaldo và Erling Haaland vào tối thứ Sáu, trở thành cầu thủ nhanh nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu đạt 100 bàn thắng cho một CLB trong thế kỷ này.

Harry Kane đã ghi 98 bàn sau 103 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Bayern Munich.

Đội trưởng đội tuyển Anh cần thêm 2 bàn thắng nữa vào lưới Werder Bremen vào tối thứ Sáu để đạt được cột mốc này - ít hơn một trận so với Ronaldo và Haaland, những người đã đạt được thành tích tương ứng cho Real Madrid và Man.City sau 105 trận. Hiện chân sút 32 tuổi đã ghi 98 bàn sau 103 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Bayern - bao gồm 8 bàn thắng, trong đó có 2 hat-trick, sau 4 trận đầu tiên tại Bundesliga mùa này. Kane đã ghi tổng cộng 14 bàn chỉ sau 8 trận trên mọi đấu trường mùa giải mới.

“Cách Harry làm gương, cách cậu ấy cống hiến hết mình, cho thấy phong độ tuyệt vời của cậu ấy”, thành viên Hội đồng quản trị thể thao của Bayern, Max Eberl, phát biểu. “Hy vọng của chúng tôi là chúng tôi sẽ tiếp tục gặt hái thành công với Harry trong tương lai”.

HLV của Bayern, Vincent Kompany, nói thêm: “Tôi thấy Harry vẫn còn khao khát giành danh hiệu - và cậu ấy có thể làm được điều đó tại Bayern. Harry luôn là một tay săn bàn, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã mở rộng lối chơi - cách cậu ấy lùi sâu vào giữa các tuyến. Cuối cùng, điều đó cho phép Harry thoát khỏi sự chú ý của các hậu vệ. Và nhờ đó, cậu ấy đang phát triển hơn nữa. Cậu ấy là một thủ lĩnh của đội”.

Cristiano Ronaldo và Erling Haaland đạt 100 bàn cho Real Madrid và Man.City sau 105 trận.

Bayern vẫn sẽ không có Jamal Musiala, Alphonso Davies, Hiroki Ito và Josip Stanisic trong trận đấu với Bremen tại Allianz Arena, nhưng Jonas Urbig có thể trở lại khi đội bóng của Kompany nỗ lực kéo dài chuỗi trận toàn thắng tại giải đấu lên 5 trận. Không chỉ Kane mới có phong độ ấn tượng từ đầu mùa giải. 18 bàn thắng của Bayern là thành tích tốt nhất của một đội bóng sau 4 trận đấu trong lịch sử Bundesliga.

HLV trưởng Horst Steffen của Bremen, đội bóng đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng sau khi chỉ thắng 1 trong 4 trận đầu tiên, cho biết các cầu thủ của ông sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho Kane. Steffen nói: “Kane rất thông minh và có đôi chân rất tốt, điều đó khiến cậu ấy rất khó bị đoán trước. Cậu ấy thích lùi sâu từ hàng tiền vệ và tự mình thực hiện những đường chuyền tốt. Chúng tôi thường phải phòng ngự tốt và cần rất nhiều cầu thủ xung quanh để có thể phòng ngự. Nhưng chúng tôi sẽ đến Munich với một thái độ táo bạo. Chúng tôi chắc chắn sẽ chỉ kiểm soát bóng khoảng 30% và sẽ phải phòng ngự rất nhiều. Đây là Bayern Munich - một đội bóng hàng đầu châu Âu”.

LINH SƠN