Kane ghi bàn thắng thứ 100 cho Bayern Munich, vượt qua Haaland và Ronaldo

Harry Kane đạt cột mốc 100 bàn thắng sau 100 trận cho Bayern Munich.

Kane đạt được 100 bàn thắng chỉ sau 104 trận đấu, nhanh nhất trong lịch sử một cầu thủ đạt được cột mốc này với một CLB thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trong thế kỷ này. Kỷ lục trước đó, ghi 100 bàn sau 105 trận, được chia sẻ bởi 2 siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo đạt được cùng Real Madrid vào năm 2011, và Erling Haaland làm được ở Man.City vào năm ngoái.

“Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng thấy điều đó thật điên rồ. Rõ ràng, việc đạt 100 bàn thắng cho CLB tuyệt vời này là một vinh dự lớn”, Kane chia sẻ với đài truyền hình Sky. “Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể ban huấn luyện, các cầu thủ, tất cả những người đã giúp tôi đạt được thành tích như ngày hôm nay. 100 bàn thắng, đạt được nhanh chóng như vậy, là điều tôi thực sự tự hào! Nhưng như tôi vẫn thường nói, giờ là lúc hướng đến mục tiêu tiếp theo và hy vọng tôi có thể đạt thêm 100 bàn nữa càng sớm càng tốt”.

Harry Kane vượt qua Cristiano Ronaldo và Erling Haaland với tư cách cầu thủ đạt 100 bàn nhanh nhất.

Sau cú đánh gót của Jonathan Tah giúp Bayern vươn lên dẫn trước. Kane đã ghi bàn đầu tiên trong trận đấu từ chấm phạt đền ở phút 45 sau khi bị Marco Friedl phạm lỗi, và bàn thắng thứ 2 của anh trong trận đến từ đường chuyền của Luis Diaz ở phút 65, nâng tỷ số lên 3-0. Kane mỉm cười rạng rỡ khi ăn mừng bàn thắng mang tính bước ngoặt này. Kane, người đã gia nhập gã khổng lồ Bundesliga từ Tottenham Hotspur vào mùa hè năm 2023, là cầu thủ thứ 19 ghi được 100 bàn thắng cho Bayern.

“Tôi chắc chắn biết về kỷ lục này”, Kane có chia sẻ khác với ESPN. “Thật khó để không nghe hay chứng kiến ​​điều đó. Đúng vậy, đó là một cột mốc lớn, trước hết, việc đạt 100 bàn thắng cho bất kỳ CLB nào đều là một thành tựu đáng kinh ngạc. Một CLB như Bayern Munich càng đặc biệt hơn. Và việc đạt được điều đó trong thời gian kỷ lục, ít hơn một trận đấu, bạn đang nói về một số cầu thủ vĩ đại - Ronaldo, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất từ ​​trước đến nay, Haaland đang trên đường trở thành một cầu thủ vĩ đại. Đây là những thành tựu tuyệt vời mà tôi có thể nhìn lại khi tôi lớn tuổi hơn một chút, nhưng bây giờ tôi chỉ cần tận hưởng nó”.

Hy vọng giành cú hat-trick thứ 3 của Kane trong mùa giải đã tan vỡ khi anh được thay ra bởi Nicolas Jackson ở phút 78. Konrad Laimer sau đó ân định tỷ số lên 4-0 ở phút 87. Ngay cả theo tiêu chuẩn của Kane, đây vẫn là một khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng. Tính cả bàn thắng hôm thứ Sáu, Kane đã có 10 bàn thắng sau 5 trận đấu tại Bundesliga và 15 bàn thắng sau 8 trận đấu trên mọi đấu trường cho Bayern mùa giải 2025-2026, cùng với một bàn thắng cho đội tuyển Anh trước Serbia.

Bayern Munich nới rộng khoảng cách dẫn đầu Bundesliga với chiến thắng thứ 5 liên tiếp.

Bayern, nhà đương kim vô địch, đã nới rộng khoảng cách dẫn đầu Bundesliga với chiến thắng thứ 5 liên tiếp. “Chúng tôi đã xây dựng rất nhiều dựa trên những gì đã khởi đầu năm ngoái với HLV này, cách ông ấy muốn chúng tôi chơi, những ý tưởng của ông ấy khi không có bóng”, Kane nói thêm. “Và qua từng tháng, chúng tôi đã tiến bộ hơn. Khởi đầu mùa giải này không hề dễ dàng vì thiếu giai đoạn tiền mùa giải sau Club World Cup, vì vậy, khởi đầu mùa giải như thế này là lời khen ngợi dành cho tất cả mọi người tham gia. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng khi bạn giành chiến thắng và áp đảo các trận đấu như thế này, điều đó sẽ gửi một thông điệp đến tất cả các đội bóng khác, không chỉ ở Đức mà còn ở châu Âu”.

Tiền đạo 32 tuổi vẫn còn hợp đồng với Bayern đến hết mùa giải tới, và HLV Vincent Kompany đã bác bỏ câu hỏi về việc liệu đội trưởng đội tuyển Anh có muốn trở lại Ngoại hạng Anh vào năm sau hay không. “Thành thật mà nói, tôi phải nói rằng đó chưa bao giờ là chủ đề của chúng tôi. Chúng tôi không thảo luận về điều đó, chúng tôi không cần phải thảo luận về điều đó”, HLV Kompany, người mong chờ những bàn thắng tiếp theo của Kane sẽ giúp đội giành chiến thắng thứ 9 liên tiếp với chuyến làm khách đến sân Pafos (Síp) tại Champions League vào thứ Ba, nhấn mạnh với Sky. “Những gì Kane đang thể hiện bây giờ chính là cảm xúc của cậu ấy, tôi tin vậy, và đó là một khoảnh khắc tuyệt vời khác của cậu ấy hôm nay”.

VIỆT TÙNG