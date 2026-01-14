Jurgen Klopp đặt mình ra khỏi biến động ở Real Madrid

HLV Jurgen Klopp tuyên bố rằng ông không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ Real Madrid sau khi Xabi Alonso ra đi, và khẳng định quyết định chia tay bất ngờ với HLV này không liên quan gì đến ông.

Klopp chưa dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi rời Liverpool vào năm 2024. Hiện ông đang là người đứng đầu bộ phận bóng đá toàn cầu của Red Bull. Nhưng ông đã được hỏi về việc trở lại băng ghế huấn luyện do vị trí còn trống sau khi Alonso rời Real Madrid. “Tôi nghĩ những tin đồn đã lan truyền một thời gian rồi. Và tôi biết chính xác câu hỏi của bạn đang hướng đến điều gì, nhưng nó không liên quan gì đến tôi”, Klopp nói khi được hỏi trên kênh truyền hình Servus TV của Áo, liệu điện thoại của ông có bắt đầu đổ chuông sau khi Xabi ra đi hay không, theo trích dẫn được EFE dịch lại.

“Thực ra nó đã đổ chuông, nhưng không phải từ Madrid”, cựu HLV của Liverpool nói thêm với một nụ cười, và khẳng định rằng tin tức này “không ảnh hưởng đến ông ấy chút nào” vì hiện tại ông đang “ở đúng nơi”.

Klopp cũng cho biết cảm thấy tiếc cho Alonso vì ông coi đồng nghiệp trẻ người Tây Ban Nha là một HLV tuyệt vời, được chứng minh sau thành tựu đạt được cùng Leverkusen. Klopp sau đó bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự ra đi của Alonso, và lưu ý rằng những tin đồn về việc có điều gì đó không ổn giữa HLV và đội hình Real Madrid xuất hiện “sớm một cách bất thường”, từ đó việc Alonso ra đi chỉ sau nửa năm tại vị “là một dấu hiệu nữa cho thấy có điều gì đó không ổn ở Madrid”.

Nhà cầm quân 58 tuổi người Đức nói thêm: “Điều này cho thấy một vài điều: một mặt, chúng tôi (các HLV) không còn thời gian nữa, và mặt khác, những yêu cầu tại Real Madrid, một cách bình thường, là rất lớn. Tôi nghĩ rằng khi bạn đến thay thế một huyền thoại và một HLV giỏi đến khó tin, người có một phong cách huấn luyện rất đặc biệt - Carlo Ancelotti - nếu bạn đến đó và cố gắng áp dụng một số quy tắc mới, lần này dường như điều đó đã chứng tỏ quá khó khăn”.

THANH TUẤN