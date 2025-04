Jujitus TPHCM giành 2 HCV giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2025

Ban tổ chức trao kết quả chung cuộc cho các đoàn tại giải năm nay. Ảnh: TRẦN VĂN

Nhà thi đấu tỉnh Cao Bằng đã chứng kiến các cuộc tranh tài quyết liệt đối với nam, nữ trong nội dung fullcontact, fighting và nội dung đối với newaza.

Tại giải năm nay, võ sỹ của đội tuyển jujitsu Việt Nam được ban huấn luyện tạo điều kiện trở lại đơn vị chủ quản thi đấu. “Kết quả của VĐV tại giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2025 là 1 trong những điều kiện để chúng tôi chọn lựa danh sách tuyển thủ tham dự giải vô địch châu Á 2025 vào tháng 5 năm nay”, phụ trách bộ môn jujitsu (Cục TDTT Việt Nam) – ông Trần Văn Thạch cho biết.

Sau tối chung kết cuối cùng ngày 27-4 của giải, các kết quả đã được xác định. Ở giải năm nay, võ sỹ jujitsu giành được tổng kết quả 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. 1 trong những ngôi vô địch của jujitsu TPHCM thuộc về võ sỹ Nguyễn Huy An tại hạng 77kg nam của nội dung fighting. Huy An đã gặp Phan Tuấn Anh (Nghệ An) và chiến thắng thuyết phục để giành ngôi vô địch chung cuộc. Tại nội dung newaza Gi, 2 võ sỹ của TPHCM lọt vào chung kết là Hà Thị Nhung (42kg nữ) và Chu Phương Nghi (52kg nữ) nhưng để thua đáng tiếc.

Võ sỹ đội Thái Nguyên hân hoan với vị trí dẫn đầu tại giải. Ảnh: TRẦN VĂN

Năm nay, giải ghi nhận sự vượt trội của đội Thái Nguyên khi xếp nhất với tổng kết quả 12 HCV, 10 HCB, 16 HCĐ. Hạng nhì là Bình Dương với 9 HCV, 9 HCB, 5 HCĐ còn hạng 3 là Thái Bình với 9 HCV, 7 HCB, 8 HCĐ.

MINH CHIẾN