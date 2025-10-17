Jordan Pickford mong muốn gầy dựng di sản tại Everton

Thủ môn Jordan Pickford dự định “xây dựng di sản” cùng Everton sau khi ký hợp đồng 4 năm mới với CLB. Như vậy, thủ môn số 1 của đội tuyển Anh sẽ gắn bó với Everton tổng cộng 12 năm sau khi hoàn thành hợp đồng mới vào năm 2029.

Ngôi sao 31 tuổi người Anh này đã có 326 lần ra sân cho Everton kể từ khi chuyển đến Merseyside từ Sunderland vào năm 2017. Cũng trong thời gian này, Pickford với sự ổn định tuyệt vời đã chiếm lĩnh vị trí số 1 trong khung thành đội tuyển Anh, hiện đã có 80 khoác áo Tam sư. Xét về tầm vóc của Everton, một đội bóng đang sa sút và chật vật trong cuộc chiến trụ hạng tại Premier League trong vài mùa giải gần đây, thì sự cam kết của Pickford bất chấp nhiều sự quan tâm từ các đội bóng lớn là điều hiếm thấy.

Nhưng thủ môn này giải thích trên Everton TV: “Tôi rất vui mừng khi hoàn tất việc này - thêm 2 năm nữa, tổng cộng là 4 năm. Điều này cho thấy sự cam kết của tôi với Everton và niềm tin mà CLB đã đặt vào tôi. Everton đã giúp tôi phát triển và tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều. Tôi vô cùng hạnh phúc và đây là cơ hội để tôi xây dựng di sản cho bản thân ở đây, tiến lên phía trước và đưa CLB này đến vị trí mà chúng tôi mong muốn”.

“Neville Southall là một thủ môn vĩ đại ở Everton và tôi không muốn tụt hậu quá xa, nếu không muốn nói là vượt lên trước, khi thời gian của tôi ở đây kết thúc. Tôi nghĩ mọi người đã thấy những thay đổi và sự trưởng thành của tôi theo thời gian, nhưng tôi vẫn là chàng trai luôn thích giữ bóng ngoài lưới. Tôi luôn cảm thấy mình phù hợp với nơi này, với người hâm mộ và niềm đam mê - điều đó thật tuyệt vời và là điều tôi luôn tìm thấy niềm vui’.

Pickford đã tiếp bước các hậu vệ James Tarkowski và Jarrad Branthwaite, tất cả đều là những cầu thủ chủ chốt dưới thời HLV David Moyes, ký hợp đồng mới trong vài tháng qua. Họ là những nhân tố chủ chốt từng bước giúp Everton thoát qua giai đoạn khó khăn, hiện đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League trước trận đấu với Man.City vào thứ Bảy. “Everton là một CLB thực sự đặc biệt đối với tôi. Đến từ Sunderland khi còn là một chàng trai trẻ và trưởng thành tại đây, đây là khoảng thời gian đặc biệt đối với tôi và gia đình”, Pickford chia sẻ thêm.

PHI SƠN