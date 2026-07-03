Johan Manzambi lại tỏa sáng giúp Thụy Sĩ chấm dứt 88 năm chờ đợi!

Tuyển Thụy Sĩ đã giành chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp FIFA World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1938. Họ đã đánh bại tuyển Algeria của ông thầy cũ là Vladimir Petkovic với chiến thắng có tỷ số thuyết phục là 2-0; và qua đó giành quyền lọt vào vòng 16 đội của Giải vô địch bóng đá thế giới 2026.

Manzambi (số 9) đang tỏa sáng trong màu áo tuyển Thụy Sĩ

Johan Manzambi - tiền vệ đang chơi cho CLB Freiburg ở Bundesliga lại có một màn trình diễn xuất sắc khác khi anh kiến ​​tạo một trong những đường chuyền đẹp nhất giải đấu cho bàn thắng mở tỷ số của Breel Embolo ngay ở phút thứ 10.

Cựu tiền đạo của Bundesliga (hiện đang chơi cho CLB Rennes ở giải Ligue 1) ghi bàn từ cự ly gần sau khi Manzambi khéo léo vượt qua 2 cầu thủ của hàng phòng ngự Algeria ở bên cánh trái, để rồi tung ra đường một chuyền dọn cỗ từ đáy biên!

Sở hữu 2 kiến tạo + 3 bàn thắng tính cho đến thời điểm này của kỳ giải FIFA World Cup diễn ra tại Bắc Mỹ, không phải tự nhiên nhiều CLB đang dành mối quan tâm lớn lao cho cầu thủ chỉ mới 10 tuổi, trong đó Newcastle United dẫn đầu...

Đến đầu hiệp 2, phút thứ 46, Dan Ndoye ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Rossocrociati. Sau một pha bóng lộn xộn, cầu thủ mặc áo số 11 (hiện đang chơi cho Nottingham Forest tại Premier League) có bóng ở trong vòng cấm bên mé trái. Anh đi bóng vào giữa, vượt qua một hậu vệ Algeria trước khi tung cú dứt điểm vào góc xa.

Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng của tuyển Thụy Sĩ. Sau đó, đại biểu Bắc Phi chẳng có cú sút trúng đích nào. HLV Petkovic không thể giúp Algeria giành chiến thắng đầu tiên tại vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ giải FIFA World Cup.

Tuyển Thụy Sĩ, đội bóng đến từ nền bóng đá đã từng lọt đến tứ kết ở cả 2 kỳ giải World Cup 1934 và 1938 giờ đây đã biết nối tiếp hành trình ở vòng đấu knock-out. Ở giải đấu hồi 1934 diễn ra trên đất Ý, Thụy Sĩ thắng Hà Lan 3-2 ở vòng 16 đội (tương đương với vòng đấu đầu tiên, 32 đội tham dự vòng loại, chọn ra 16 đội tới VCK).

Các bàn thắng của Thụy Sĩ ghi được do công của Leopold “Poldi” Kielholz (ông nổi tiếng khi đeo mắt kiếng suốt thời gian thi đấu) với 2 bàn thắng và của Andre Abegglen. Tiến vào vòng tứ kết, Thụy Sĩ để thua Tiệp Khắc hùng mạnh với tỷ số 2-3. Kielholz tiếp tục ghi bàn cho Đội tuyển Thụy Sĩ, và bàn thắng còn lại là của Willy Jaggi...

Còn ở giải đấu hồi năm 1938 trên đất Pháp (kỳ World Cup cuối cùng trước Chiến tranh Thế giới thứ 2), Thụy Sĩ là 1/16 đội giành vé tham dự VCK từ Danh sách 37 đội tham gia vòng đấu loại. Ở vòng 16, họ hòa tuyển Đức 1-1 sau 120 phút thi đấu. 2 đội buộc phải đá lại trận nữa và lần thắng họ thắng 4-2 khi Abegglen lập “cú đúp”.

Bước vào vòng tứ kết, đối đầu với tuyển Hungary (năm đó cũng là một đội bóng rất mạnh), Thụy Sĩ lại thất bại một lần nữa. Họ không ghi được bàn nào, để đối thủ chọc thủng lưới đến 2 lần nhờ tài năng của Gyory Sarosi và Gyula Zsengeller.

Từ đó đến nay, Thụy Sĩ không còn giành thêm chiến thắng nào ở vòng knock-out. Năm 1954, họ lọt vào tứ kết và để thua Áo với tỷ số 5-7. Kỳ World Cup diễn ra ngay tại sân nhà đá theo thể thức vòng bảng ở vòng ngoài nên các chiến thắng của họ trước tuyển Ý (là 2 chiến thắng, với 1 trận thắng play-off) đương nhiên không được tính.

Ở các kỳ World Cup 1962 và 1966, họ đều bị loại ở vòng đấu bảng. Ngoài World Cup 2010, nơi họ cũng bị loại ở vòng đấu bảng, thì tại các kỳ World Cup còn lại sau đó: 1994, 2006, 2014, 2018 và 2022, Thụy Sĩ đều đã vượt qua vòng bảng và dừng lại ở vòng knock-out đầu tiên

Họ đang làm nên lịch sử ở World Cup năm nay và đang chờ xác định đối thủ ở vòng 16 đội. Đó là đội thắng trong cặp đấu giữa Colombia và Ghana. Có thể nói, dù là đội bóng nào trong số 2 đội này, thì đều là đối thủ vừa tầm với Thụy Sĩ.s

Đ.Hg.