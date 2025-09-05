Jamie Vardy sẵn sàng cho một câu chuyện cổ tích mới tại Cremonese đầy cảm hứng

Người hâm mộ Cremonese hát vang lời kêu gọi Jamie Vardy “đưa chúng tôi đến châu Âu” khi anh đến Italy gia nhập một đội bóng không được đánh giá cao nhưng tràn đầy năng lượng tích cực. Cremonese vừa giành chiến thắng 3-2trước Sassuolo vào thứ Sáu, đưa họ lên đồng dẫn đầu Serie A, một khởi đầu đầy bất ngờ cho đội bóng mới thăng hạng.

Jamie Vardy chưa đặt chân đến Cremona, anh chỉ vừa được CLB ký hợp đồng chiêu mộ vào ngày 1-9 theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng anh đã cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Một đám đông cổ động viên Cremonese đón anh tại sân bay Linate ở Milan – cách quê nhà đội bóng 50 dặm – dù đã gần nửa đêm Chủ nhật. Anh bước ra khỏi xe để ký tặng, thậm chí ký lên một hình xăm gương mặt mình trên tay một người hâm mộ. Họ hát vang, kêu gọi anh đưa đội bóng đến đấu trường châu Âu, một giấc mơ táo bạo cho một CLB nhỏ bé như Cremonese.

Trong một mùa hè đầy những cái tên nổi tiếng chuyển đến Italy vào cuối sự nghiệp – từ Kevin De Bruyne đến Napoli đến Luka Modric gia nhập Milan – việc Vardy chọn Cremonese là bất ngờ nhất. Một cầu thủ từng đứng thứ tám trong cuộc bình chọn Quả Bóng Vàng năm 2016, giờ đây ký hợp đồng với một CLB sở hữu sân vận động 16.000 chỗ, chỉ thi thoảng xuất hiện ở hạng đấu cao nhất kể từ khi thành lập vào năm 1903.

Được thăng hạng qua vòng playoff vào tháng Sáu, đây là mùa thứ chín Cremonese chơi ở Serie A trong lịch sử hơn 100 năm của mình. Sáu trong tám mùa trước kết thúc bằng việc xuống hạng. Hai ngoại lệ là các mùa 1993-94 và 1994-95, khi họ có Enrico Chiesa trẻ tuổi ở tuyến đầu. Trước mùa giải này, Cremonese bị các nhà cái đánh giá là ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng, thậm chí còn trước cả Sassuolo và Pisa. Tuy nhiên, qua hai trận, họ đã bác bỏ quan điểm rằng mình không đủ sức ở Serie A.

Họ mở màn bằng chiến thắng 2-1 trước AC Milan của Modric tại San Siro – một đêm của những cột mốc lịch sử. Đây là lần đầu Cremonese thắng Milan trên sân khách, và cũng là lần đầu họ thắng trận mở màn Serie A. Tám mùa trước đều kết thúc bằng thất bại. Đó cũng là lần đầu mà HLV Davide Nicola đánh bại huyền thoại Massimiliano Allegri. Được bổ nhiệm mùa hè này sau khi Cremonese không gia hạn với Giovanni Stroppa – người đưa họ thăng hạng – Nicola nổi tiếng là chuyên gia trụ hạng tại Serie A. Ông từng giúp Crotone, Genoa, Torino, Salernitana và Empoli trụ hạng, thường ở vị trí thứ 17.

Sau chiến thắng trước Milan, HLV Nicola nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường tích cực. “Mọi người đều vui khi mang lại niềm vui cho cổ động viên tối nay,” ông nói. “Điều đó rất quan trọng với năng lượng mà nó truyền tải.” Không khí sôi động tiếp tục tại sân nhà Stadio Zini khi họ tiếp Sassuolo. Tin đồn về sự xuất hiện của Vardy càng làm tăng sự phấn khích. Trước trận, giám đốc thể thao Simone Giacchetta mô tả với Dazn rằng thương vụ này “bắt đầu như một trò đùa, rồi dần dần thành hình.”

Việc CLB thuộc sở hữu của tỷ phú Giovanni Arvedi, người mua Cremonese năm 2007 khi họ còn ở giải hạng ba, giúp ích rất nhiều. Dù không chi tiêu quá tay – tổng phí chuyển nhượng mùa hè này dưới 15 triệu euro – sự hậu thuẫn của ông khiến việc đàm phán lương với Vardy dễ dàng hơn.

Trong trận đấu gần nhất trước kỳ nghĩ quốc tế, Cremonese dẫn trước Sassuolo 2-0 trước giờ nghỉ. Nhưng Sassuolo gỡ hòa sau giờ nghỉ. Rồi Cremonese giành lại chiến thắng ở phút bù giờ khi Romano Floriani Mussolini kiếm về quả penalty. Manuel De Luca – người hùng playoff với hai bàn vào lưới Spezia – sút thành công, chạy khắp sân để ăn mừng cùng khán đài.

Cái tên Mussolini của cầu thủ này ngay lập tức gâyu chú ý. Thực tế, Romano là chắt của nhà độc tài phát xít Benito Mussolini và con của cựu nghị sĩ Alessandra Mussolini. Dù chơi ở cánh phải, anh nhấn mạnh mình không quan tâm đến chính trị và chọn in tên “Romano” trên áo.

Nicola khen ngợi Mussolini, bằng cách ghi tên anh là cầu thủ thứ tư trong hai trận được Cremonese trao cơ hội ra mắt Serie A. Sự đóng góp từ nhiều cầu thủ là điểm sáng trong khởi đầu ấn tượng của họ. Cremonese chơi với sơ đồ 3-5-2 dưới thời Nicola. Trước Milan, cặp tiền đạo là David Okereke và Federico Bonazzoli, người ghi bàn quyết định bằng cú volley đẹp mắt. Trước Sassuolo, Vázquez và Sanabria đá chính, với De Luca vào sân từ ghế dự bị. Mỗi cầu thủ mang thế mạnh riêng, và thứ tự ưu tiên chưa rõ ràng.

Dù đã 38 tuổi vào tháng 1 năm nay, Vardy – với 9 bàn ở Premier League mùa trước – được kỳ vọng sẽ đá chính. Phong cách trực diện của anh phù hợp với lối chơi phòng ngự thấp, phản công nhanh mà Nicola ưa chuộng. Những dấu hiệu tích cực vượt ngoài kết quả. Jari Vandeputte, huyền thoại giải hạng dưới với 32 bàn và 66 kiến tạo trong bốn mùa, điều phối tuyến giữa và kiến tạo bàn mở tỷ số trước Sassuolo. Alessio Zerbin, mượn từ Napoli, gây ấn tượng ở cánh phải.

Quan trọng nhất, Cremonese có sáu điểm sau hai trận, tạm dẫn đầu bảng cùng điểm với Napoli, Juventus và AS Roma. Sự xuất hiện của Vardy khuếch đại sự hào hứng cho câu chuyện này.

Danh hiệu Premier League 2015-16 của Leicester, gắn liền với Claudio Ranieri, từng được người Ý yêu mến như một chiến tích của lòng kiên trì. Việc Vardy, biểu tượng của chiến tích ấy, đến Cremonese gợi lên những hoài niệm vui vẻ. Người hâm mộ tại Linate muốn anh đưa họ vào cuộc phiêu lưu châu Âu. Hiện tại, mùa thứ chín của Cremonese ở Serie A đang trở thành một hành trình đầy lôi cuốn, và Vardy, với tinh thần chiến đấu không ngừng, sẵn sàng viết tiếp một chương mới cho câu chuyện cổ tích của mình.

LONG KHANG