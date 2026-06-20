Ít nhất 2 trận World Cup 2026 diễn ra trong “nhiệt độ nguy hiểm”

World Cup 2026 đang diễn ra sôi động, nhưng bên cạnh những bàn thắng và bất ngờ, một cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra trên các sân cỏ Bắc Mỹ: cuộc chiến với cái nóng khắc nghiệt. Một phân tích của Guardian chỉ ra rằng ít nhất hai trận đấu trong số 24 trận đầu tiên đã diễn ra trong điều kiện “nhiệt độ nguy hiểm” – mức mà liên đoàn cầu thủ thế giới (FIFPro) từng cảnh báo cần phải hoãn hoặc tạm dừng.

Cụ thể, các trận đấu giữa Saudi Arabia và Uruguay tại Miami, và Thụy Điển gặp Tunisia tại Monterrey đã diễn ra trong điều kiện nhiệt độ bầu ướt (wet-bulb temperature) đạt 28°C hoặc cao hơn. Đây là thước đo kết hợp nhiệt độ không khí, độ ẩm và mây che phủ để xác định khả năng làm mát cơ thể qua mồ hôi của con người. Ở mức nhiệt này, việc tập luyện và thi đấu trở nên nguy hiểm do cơ thể khó thoát nhiệt, dẫn đến say nắng và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

May mắn thay, nhiều sân vận động hiện đại được trang bị máy điều hòa không khí đã giảm thiểu tác động. Trận đấu giữa Anh và Croatia tại Dallas, dù ghi nhận nhiệt độ bầu ướt lên tới gần 35°C, đã được làm mát xuống mức an toàn 22°C nhờ hệ thống điều hòa. Tuy nhiên, điều này đặt ra câu hỏi về sự công bằng và sức khỏe cho các trận đấu diễn ra tại những sân vận động không có mái che hoặc điều hòa.

Trước giải đấu, các nhà khoa học và chuyên gia y tế công cộng đã gửi thư ngỏ tới FIFA, kêu gọi các biện pháp bảo vệ toàn diện hơn, bao gồm cả việc cho phép khán giả mang nước vào sân và bố trí các khu vực có mái che. Robbie Parks, nhà dịch tễ học môi trường tại Đại học Columbia, nhấn mạnh: “Việc đứng dưới ánh nắng mặt trời có thể nguy hiểm ngay cả ở nhiệt độ thấp hơn. Bóng mát và nước uống là vô cùng quan trọng”.

FIFA đã có những điều chỉnh, bao gồm giờ đá muộn hơn, nghỉ giải lao uống nước bắt buộc và bố trí các trạm làm mát cho khán giả. Các đội ngũ y tế cũng được trang bị túi làm mát để xử lý các trường hợp say nắng. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó, đặc biệt với người hâm mộ và các nhân viên phải làm việc nhiều giờ dưới trời nắng gắt. Trận chung kết tại New Jersey (sân không có mái che) sẽ là một bài kiểm tra lớn về khả năng ứng phó của ban tổ chức.

Vấn đề này còn là lời nhắc nhở về tác động môi trường của giải đấu. Việc tổ chức 104 trận đấu dự kiến sẽ tạo ra 7,8 triệu tấn khí thải nhà kính, gấp đôi kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Khi bóng đá toàn cầu hóa với quy mô lớn, việc đảm bảo sức khỏe người tham gia và giảm thiểu tác động đến khí hậu đang trở thành một vấn đề không thể xem nhẹ. Các trận đấu có thể hấp dẫn, nhưng cái giá phải trả có thể rất lớn nếu không được quản lý tốt.

LONG KHANG