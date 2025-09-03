Rời Newcastle ở thời điểm chót của cửa sổ chuyển nhượng mùa hè, Alexander Isak đã nhanh chóng lên tiếng về việc chuyển đến Liverpool, cũng như gửi lời nhắn cho các fan Chích chòe.

Isak phá vỡ sự im lặng về việc sang Liverpool và gửi lời nhắn đến người hâm mộ Newcastle

Câu chuyện chuyển nhượng mùa hè cuối cùng đã kết thúc khi Liverpool hoàn tất thương vụ kỷ lục trị giá 130 triệu bảng để chiêu mộ Isak từ Chích chòe vào ngày cuối cùng. Isak, người đã nhận được sự chào đón lạnh nhạt từ người hâm mộ Newcastle kể từ khi anh vắng mặt trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải, hiện đã đưa ra một tuyên bố cảm ơn CLB.

Trên Instagram, anh viết: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng đội, ban huấn luyện, và trên hết là thành phố Newcastle và tất cả những người hâm mộ tuyệt vời trong ba năm đáng nhớ mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Cùng nhau, chúng ta đã viết nên lịch sử và đưa câu lạc bộ đến nơi mà nó thực sự xứng đáng. Thật vinh dự khi được góp phần vào hành trình từ việc lọt vào Champions League đến việc giành được chiếc cúp đầu tiên sau hơn 70 năm. Mãi mãi biết ơn. Cảm ơn, Newcastle."

Mối quan hệ giữa Isak và Newcastle trở nên tồi tệ khi anh cố gắng thúc ép việc chuyển đến Anfield suốt mùa hè. Tiền đạo người Thụy Điển đã đình công để buộc Newcastle phải bán anh cho Liverpool, trong khi đội bóng vùng Tyneside chật vật tìm người thay thế xứng đáng.

Newcastle cũng đã đưa ra một tuyên bố thẳng thắn sau khi xác nhận việc Isak rời đi, không hề đề cập đến địa vị hay ảnh hưởng của anh đối với CLB.

