Isak ghi bàn đầu tiên giúp Liverpool đánh bại West Ham

Alexander Isak cuối cùng đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cho Liverpool, góp công lớn vào chiến thắng 2-0 trước West Ham.

Isak ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở Premier League cho Liverpool

Isak đã không ghi bàn trong 5 lần ra sân tại giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ khi chuyển đến từ Newcastle với mức giá kỷ lục 125 triệu bảng (165 triệu đô la) vào tháng 9. Tiền đạo người Thụy Điển đã chấm dứt cơn hạn hán đó tại sân vận động London với bàn thắng thứ hai sau 11 trận trên mọi đấu trường cho Liverpool, sau pha lập công đầu tiên của anh trong chiến thắng tại League Cup trước đội hạng nhì Southampton.

Cody Gakpo đã ghi bàn thắng thứ hai cho Liverpool trong thời gian bù giờ, mang về chiến thắng đầu tiên cho đội bóng sau 4 trận trên mọi đấu trường.

Bị cản trở bởi chấn thương và thể lực yếu sau khi vắng mặt trong giai đoạn tiền mùa giải do những lùm xùm chuyển nhượng kéo dài, Isak đã có bàn thắng đầu tiên tại giải đấu kể từ khi ghi bàn cho Newcastle trước Brighton vào tháng 5.

Việc tiền đạo 26 tuổi này chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 10 trận cho CLB và quốc gia là tia hy vọng cho Liverpool giữa một chiến dịch ảm đạm. Trận thua bẽ bàng 1-4 trước PSV Eindhoven tại Champions League hồi giữa tuần là trận thua thứ ba liên tiếp của Liverpool với cách biệt ba bàn trở lên sau những trận thua 0-3 tại giải quốc nội trước Manchester City và Nottingham Forest.

Cody Gakpo ấn định tỷ số 2-0

Liverpool đã thua 9 trong số 12 trận trước đó - chuỗi trận tệ nhất của họ kể từ mùa giải 1953-54 - bao gồm sáu trận thua trong bảy trận đấu tại giải quốc nội. Với áp lực bắt đầu gia tăng lên trên vai huấn luyện viên Arne Slot, chiến thắng chật vật này là một liều thuốc bổ đáng mừng giúp Liverpool leo lên vị trí thứ tám. Slot khẳng định ông vẫn giữ được sự ủng hộ của các cầu thủ, nhưng ông đã gặp khó khăn trong việc phát huy tối đa khả năng của Mohamed Salah kể từ những tháng cuối mùa giải trước.

Salah mới chỉ ghi được năm bàn trên mọi đấu trường mùa này và Slot đã đáp trả bằng cách để tiền đạo người Ai Cập này ngồi dự bị lần thứ ba trong mùa giải.

Phút 60, Gakpo chuyền bóng ngược lại cho Isak ngay trong vòng cấm West Ham và anh đã thực hiện một cú sút sệt vào góc gần. Bóng đi nhẹ nhưng hiểm, khiến Iraola không kỊp trở tay. Ngày thi đấu của Isak đã kết thúc ngay sau đó khi anh được thay ra, và Slot đã chào đón anh bằng một cái bắt tay bên đường biên. Sự thất vọng của West Ham càng tăng thêm ở phút 84 khi Lucas Paqueta bị đuổi khỏi sân một cách vô lý.

Paqueta nhận thẻ vàng vì phản ứng bất đồng quan điểm sau khi tranh cãi với trọng tài Darren England sau pha phạm lỗi của Niclas Fullkrug với Dominik Szoboszlai, rồi lại cố tình nhận thẻ vàng thứ hai sau khi từ chối rời khỏi vị trí. Gakpo ấn định kết quả trận đấu ở những phút cuối khi anh xoay người dứt điểm tung lưới Areola từ khoảng cách 11 mét sau pha phá bóng hỏng của West Ham.

HOÀNG HÀ