Iraq giành vé cuối cùng dự VCK futsal châu Á 2026

Vòng loại giải futsal châu Á 2026 đã khép lại vào rạng sáng 23-10 với loạt trận cuối của bảng A và xác định đội cuối cùng tham dự Vòng chung kết là Iraq.

Iraq giành vé cuối cùng dự VCK futsal châu Á 2026

Bảng D diễn ra muộn nhất trong các bảng vòng loại, diễn ra từ ngày 18 đến 23-10. Đội tuyển futsal Iraq giành ngôi nhất bảng với 9 điểm lấy vé chính thức của bảng này vào Vòng chung kết. Bên cạnh đó, với 3 điểm (sau khi đã trừ đi điểm số của đội đứng chót bảng D), Saudi Arabia đứng thứ 7 trên 8 đội nhì bảng, và là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé dự VCK.

Như vậy đã xác định đầy đủ 16 đội bóng dự VCK futsal châu Á 2026. Các nhóm hạt giống cũng đã được xác định, gồm Indonesia (chủ nhà), Iran, Thái Lan, Nhật Bản ở nhóm 1; Uzbekistan, Việt Nam, Afghanistan, Iraq ở nhóm 2; Kuwait, Tajikistan, Saudi Arabia, Kyrgyzstan ở nhóm 3; Australia, Lebanon, Hàn Quốc và Malaysia ở nhóm 4.

VCK futsal châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27-1-2026 đến ngày 7-2-2026 tại 2 nhà thi đấu ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu sẽ diễn ra vào ngày 5-11 tới.


Đội tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng cho mục tiêu "săn vàng' tại SEA Games 33

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal nam Việt Nam dự kiến hội quân từ ngày 10-11. Đoàn quân của HLV Giustozzi sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế (nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại TPHCM). Dự kiến, đối thủ của đội ở 2 trận đấu này là đội tuyển futsal UAE.

Mới đây, Ban tổ chức SEA Games 33 đã chốt số đội tham dự và tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu. Môn futsal nam có sự góp mặt của các đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Do chỉ có 5 đội tham dự nên các đội sẽ thi đấu theo thể thức đá vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

CAO TƯỜNG

