Đội tuyển futsal nữ Việt Nam hoàn thiện chuyên môn trước khi lên đường dự SEA Games 33

Sau chuyến tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc) với hai trận giao hữu chất lượng cùng đội tuyển futsal nữ Trung Quốc, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã quay trở lại tập luyện tại TPHCM từ chiều 4-12 để bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi dự SEA Games 33.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam tiếp tục chương trình tập luyện khi về đến TPHCM sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc.

Toàn đội còn 5 ngày chuẩn bị và đang duy trì chế độ tập luyện nghiêm túc với hai buổi mỗi ngày mà không có thêm trận đấu giao hữu nào. Các cầu thủ tiếp tục tập trung điều chỉnh chuyên môn, hoàn thiện bộ khung chiến thuật và rà soát nhân sự cho đội hình thi đấu.

Theo kế hoạch, danh sách chính thức đội tuyển Futsal nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33 sẽ được rút gọn vào ngày 9-12. Một ngày sau đó, 10-12, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ lên đường sang Thái Lan, chính thức bước vào hành trình chinh phục đại hội thể thao khu vực.

Tại vòng bảng môn futsal nữ SEA Games 33, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Indonesia vào ngày 12/12 và Myanmar vào ngày 14-12. Toàn đội đặt quyết tâm cao, hướng đến mục tiêu đạt thành tích tốt nhất tại giải. Ở môn futsal nữ, Thái Lan đang giữ Huy chương Vàng SEA Games 32, trong khi đó Việt Nam đang là đương kim vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2024.

CAO TƯỜNG