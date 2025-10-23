Futsal nữ Việt Nam được kỳ vọng tranh huy chương vàng SEA Games 33

So với đội tuyển futsal nam phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ chủ nhà Thái Lan và Indonesia, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chỉ có đối trọng duy nhất là Thái Lan trong cuộc đua giành huy chương vàng SEA Games 33.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam được kỳ vọng giành huy chương vàng SEA Games 33. ẢNH: ANH TRẦN

Trở lại đấu trường SEA Games sau 3 năm, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình “săn vàng” bằng 2 trận đấu tại vòng bảng gặp Myanmar và Indonesia. Nếu không có biến cố nào xảy ra trong thời gian diễn ra giải đấu, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng có thể chạm trán Philippines ở vòng bán kết và hẹn gặp Thái Lan tại trận chung kết.

Thái Lan vẫn là đối trọng lớn nhất

Dù Philippines đã có vé dự Futsal World Cup 2025, nhưng họ đến sân chơi thế giới với tư cách đội chủ nhà. Còn tại Giải futsal nữ Đông Nam Á gần nhất năm 2024, Philippines xếp cuối vòng loại. Ở đấu trường khu vực này, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã vượt qua chính chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết để lên ngôi hậu.

Với tham vọng thể hiện qua những khoản đầu tư mạnh mẽ trong hai năm gần đây, Thái Lan và Việt Nam được xem là hai ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng futsal nữ tại SEA Games 33. Cả hai đội đều vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ còn lại. Trong lịch sử, cả 5 tấm huy chương vàng của môn futsal nữ tại đại hội khu vực đều thuộc về Thái Lan, trong khi Việt Nam giành trọn 5 huy chương bạc.

Tuy nhiên, ở kỳ SEA Games tới đây, đội tuyển futsal nữ Việt Nam nhận được kỳ vọng rất lớn trong việc lật đổ thế thống trị của Thái Lan. Bởi trong năm 2024, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng toàn thắng đối thủ ở mọi giải đấu. Bên cạnh danh hiệu Đông Nam Á, Trịnh Nguyễn Thanh Hằng cùng đồng đội còn vượt qua chính Thái Lan ở Giải giao hữu quốc tế do Liên đoàn Bóng đá xứ chùa vàng tổ chức hồi tháng 9.

Tiền vệ Trần Thị Thu Xuân của Than KSVN là một trong những cầu thủ sân 11 được HLV Nguyễn Đình Hoàng bổ sung vào danh sách tuyển futsal nữ Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33. ẢNH: ANH TRẦN

Có hơn 1 tháng chuẩn bị

Một năm sau thất bại trước đội tuyển futsal nữ Việt Nam, Thái Lan đã mạnh lên rất nhiều. Bằng chứng là họ đã giành vé đến Futsal World Cup 2025. Vì thế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng hướng đến SEA Games 33.

Theo đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại TPHCM từ ngày 2-11. Lực lượng mà HLV Nguyễn Đình Hoàng có trong tay vẫn là các cầu thủ Thái Sơn Nam TPHCM, bên cạnh việc bổ sung những gương mặt cũ lẫn mới đến từ các đội sân 11 như Hà Nội, Than KSVN, Hà Nam và TPHCM.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Nhà thi đấu Futsal Thái Sơn Nam TPHCM, đồng thời tham gia một số trận đấu tập với các CLB phong trào tại địa phương. Sau đó, toàn đội sẽ ra nước ngoài tập huấn. VFF hiện đang đàm phán với một quốc gia tại châu Á để đội sang tập huấn và thi đấu giao hữu, làm nóng cho SEA Games 33.

Theo HLV Nguyễn Đình Hoàng, việc được thi đấu cọ xát với những nền futsal phát triển thông qua Giải futsal nữ châu Á 2025 hồi tháng 5 (vào đến vòng tứ kết - PV) đã giúp các nữ tuyển thủ futsal Việt Nam phát triển tư duy chiến thuật, thể lực và bản lĩnh thi đấu. "Đây sẽ là hành trang quan trọng để đội tuyển futsal nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu trọng điểm tiếp theo trong năm là SEA Games 33", ông Hoàng chia sẻ.

Môn futsal nữ SEA Games 33 dự kiến khởi tranh từ ngày 4 đến 17-12, nên khả năng cao đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ có mặt tại Thái Lan vào đầu tháng 12.

Với hơn 1 tháng chuẩn bị, bao gồm cả tập luyện trong nước và tập huấn nước ngoài, hy vọng thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ tiếp tục tạo nên chiến tích khi trở lại xứ chùa vàng.

HỮU THÀNH