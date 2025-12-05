Khởi động các giải futsal trẻ Đông Nam Á 2025

Trong những ngày cuối năm, khi mà ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) rộn ràng với SEA Games 33 và chuẩn bị cho hai môn futsal nam và nữ nhập cuộc từ ngày 12-12 thì tại tỉnh Nonthaburi, các đội trẻ U16 và U19 futsal trong khu vực hội tụ để tranh ngôi vô địch Đông Nam Á.

Đội U16 futsal Việt Nam tích cực tập luyện tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam trong thời gian qua để chuẩn bị tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025.

Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á tổ chức các giải futsal ở lứa tuổi U16 và U19. Sự kiện này mở ra cơ hội lớn cho các cầu thủ trẻ, trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á hiện chưa có sân chơi chính thức nào dành riêng cho futsal trẻ. Trước đây, giải đấu duy nhất ở cấp độ trẻ là Giải futsal U20 châu Á do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức, tuy nhiên đã tạm ngừng từ năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và đến nay vẫn chưa được nối lại.

Theo kết quả bốc thăm, tại Giải vô địch futsal U19 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U19 futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan và Brunei. Bảng B gồm Indonesia, Myanmar, Malaysia và Campuchia. Giải sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 29-12-2025 tại Nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi (Thái Lan). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm trong bảng, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết để tranh suất vào chung kết.

Đội tuyển U16 futsal Việt Nam.

Ở Giải vô địch futsal U16 Đông Nam Á 2025, năm đội tuyển tham dự gồm Thái Lan (chủ nhà), Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Brunei. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định hai đội có thành tích tốt nhất vào chung kết, trong khi hai đội xếp thứ ba và thứ tư sẽ tranh hạng Ba. Giải được tổ chức cùng địa điểm với giải U19 futsal Đông Nam Á 2025, tại Nonthaburi (Thái Lan).

CAO TƯỜNG