Inter Milan mở màn ấn tượng khi đè bẹp Torino 5-0

Inter Milan khởi đầu hoàn hảo tại Serie A khi thắng dễ dàng 5-0 trước Torino.

Inter Milan đã mất chức vô địch Scudetto vào tay Napoli trong ngày cuối cùng của mùa giải trước, và đã kết thúc chiến dịch bằng trận thua thảm hại trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, nhà vô địch Italy 20 lần trông khác xa một đội bóng già nua và kiệt sức khi bị PSG đánh bại, ngay cả khi đội hình xuất phát chỉ có một cầu thủ mới là Petar Sucic. Chính Sucic là người kiến ​​tạo cho Thuram ghi bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải mới ở phút 36, qua đó gia tăng cách biệt sau khi Alessandro Bastoni đánh đầu ghi bàn mở tỷ số từ quả phạt góc ở phút 17.

Chân sút hàng đầu Lautaro Martinez sau đó đã chớp lấy đường chuyền tệ hại của Gvidas Gineitis để ghi bàn thắng thứ ba ở phút 51. Và chỉ 10 phút sau, Thuram đã ghi bàn thắng thứ hai cho cá nhân bằng pha đánh đầu từ đường chuyền dài tuyệt vời của Bastoni. Tân binh Ange-Yoan Bonny, người thay thế Thuram ở phút 67, đảm bảo một chiến thắng dễ dàng cho đội chủ nhà ở phút 72.

Ghi chiến thắng lớn nhất trong số 6 đội đã giành 3 điểm ở loạt trận khai màn, Inter đã vươn lên chiếm ngôi đầu xếp ngay trên Napoli. Kết quả này chắc chắn sẽ khiến tân HLV Chivu và người hâm mộ Nerazzurri phấn khích, với nhiều hy vọng đội bóng có thể vượt qua thành tích kém cỏi ở mùa giải trước. Sau trận đấu, Chivu đã chia sẻ suy nghĩ của mình: “Ngay từ ngày đầu tiên của giai đoạn tiền mùa giải, các cầu thủ của tôi đã nắm bắt được thực tế những gì họ phải làm. Họ chấp nhận khối lượng công việc khổng lồ. Và hôm nay chúng tôi đã thể hiện trong trạng thái tốt. Ngay cả với chúng tôi trong ban huấn luyện, việc phải chuẩn bị nhiều như vậy trong khi thời gian lại eo hẹp cũng là một điều khá bất ngờ”.

Các chân sút chủ lực Marcus Thuram (trái) và Lautaro Martinez đều tỏa sáng bằng những bàn thắng.

Sau đó Chivu, một cựu trung vệ người Romania đã có sáu năm gắn bó với Inter, nhận xét rằng “trở lại một sân vận động như San Siro với tư cách là HLV của một đội bóng nơi tôi đã viết nên những trang sử quan trọng là một cảm xúc mạnh mẽ. “Nhưng tôi không tập trung vào quá khứ”, vị HLV 44 tuổi nói thêm. “Tôi chỉ tập trung vào hiện tại, bởi vì tôi có một trách nhiệm rất lớn”.

Chivu cũng chia sẻ thêm về phương pháp huấn luyện của mình: “Chúng tôi tập trung cố gắng đọc trận đấu và di chuyển trên sân. Rõ ràng là điều đó không dễ dàng, nhưng tôi không sợ bất cứ điều gì. Tôi tập trung vào khía cạnh tinh thần vì nó rất quan trọng, cũng giống như khía cạnh thể lực vậy. Tinh thần luôn mang lại cho bạn điều gì đó vượt trội. Và chúng tôi cũng đang nỗ lực hết mình vì điều đó”.

Trước đó ở ngày thi đấu muộn nhất vòng 1, Udinese và Verona đã có trận hòa 1-1 khá tẻ nhạt. Cả hai đội đều có 44 điểm mùa trước và không có sự chênh lệch nào trong trận mở màn mùa giải. Cả hai bàn thắng đều đến từ các quả phạt góc trong hiệp hai. Udinese mở tỷ số khi Thomas Kristensen đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền chân phải của Sandi Lovric. Nhưng 20 phút sau, Suat Serdar phản ứng nhanh nhất sau pha ngã của Giovane và ghi bàn từ cự ly gần.

PHI SƠN