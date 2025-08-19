Inter Milan đặt cược vào HLV “tân binh” Cristian Chivu

Inter Milan bước vào một kỷ nguyên mới trong mùa giải này bằng cách giao phó cho HLV thiếu kinh nghiệm Cristian Chivu chữa lành vết thương của mùa giải trước, và khôi phục sự tự tin cho một đội bóng đang chao đảo sau “cú ăn ba” thất bại.

Mùa giải trước, hành trình bảo vệ danh hiệu của Inter đã sụp đổ ở giai đoạn cuối khi họ để mất Scudetto vào tay Napoli với cách biệt 1 điểm. Những khó khăn trong nước của họ càng trở nên trầm trọng hơn khi thua trận bán kết Coppa Italia trước đối thủ cùng thành phố AC Milan, nhưng điều tồi tệ hơn vẫn chưa dừng lại. Chiến dịch kết thúc một cách tàn khốc, với thất bại 0-5 trước Paris St Germain trong trận chung kết Champions League - kết quả đánh dấu sự kết thúc bốn năm cầm quân của Simone Inzaghi.

Trong một động thái táo bạo, Inter đã chọn một nhà cầm quân hoàn toàn thiếu kinh nghiệm là Chivu để dẫn dắt giai đoạn tiếp theo. Chivu, cựu hậu vệ của Inter - người đã dành sáu năm quản lý các đội trẻ của CLB - đã thay thế Inzaghi mặc dù chỉ dẫn dắt 13 trận đấu cấp độ chuyên nghiệp, khi giúp Parma trụ hạng an toàn tại Serie A mùa giải trước. Nhà cầm quân người Romania bắt đầu nhiệm kỳ của mình bằng cách đưa Inter vào vòng 16 đội tại Club World Cup, nơi ông cơ hội đánh giá hai tân binh - tiền vệ 21 tuổi người Croatia, Petar Sucic và cầu thủ chạy cánh người Brazil, Luis Henrique.

Nhưng thử thách bây giờ mới thực sự bắt đầu, khi các chiến dịch trong nước và châu Âu đang đến gần. Mặc dù Inter vẫn giữ nguyên đội hình giàu kinh nghiệm, sự xuất hiện của Chivu mang đến hy vọng cho các tân binh và những cầu thủ trẻ khao khát tạo dấu ấn. Chivu đã có mối quan hệ tốt đẹp với tiền đạo Francesco Pio Esposito, người mà ông từng huấn luyện ở các đội trẻ của Inter. Sau một thời gian được cho mượn ấn tượng tại Spezia, đội bóng Serie B, cầu thủ 20 tuổi này đã trở lại Inter và ghi bàn ngay trong lần đầu tiên ra sân tại Club World Cup.

Tiền đạo 21 tuổi người Pháp Ange-Yoan Bonny, người từng làm việc dưới quyền Chivu tại Parma, cũng đã gia nhập Inter, và CLB vẫn hy vọng sẽ mang về thêm những bản hợp đồng mới, chẳng hạn như tiền đạo người Nigeria, Ademola Lookman.

Inter sẽ khởi đầu Serie A mùa giải 2025-2026 bằng một trận đấu trên sân nhà, tiếp đón Torino vào thứ Hai tới. Đối với một đội bóng đã từng suýt chút nữa chạm đến vinh quang tột đỉnh vào năm ngoái, chỉ có thành công thực sự mới có thể biện minh cho quyết định trao quyền dẫn dắt cho một HLV như Chivu, và xua tan những nghi ngờ dai dẳng về một chiến dịch hứa hẹn mọi thứ nhưng chẳng mang lại kết quả gì.

LINH SƠN