Hơn 1.100 vận động viên tham gia hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai cùng đảng viên, người lao động tại hội thao. Ảnh: HOA MẬN

Hội thao diễn ra trong 2 ngày (27 và 28-9), quy tụ 47 đoàn với hơn 1.100 vận động viên, tranh tài ở 2 môn thi: bóng chuyền nam - nữ phối hợp và kéo co nam - nữ phối hợp.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai Võ Thị Thu Hòa cho biết, hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đảng viên và người lao động tại địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh trao cờ lưu niệm cho các vận động viên. Ảnh: HOA MẬN

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai đề nghị ban tổ chức phát huy tinh thần trách nhiệm, điều hành chặt chẽ để hội thao diễn ra thành công.

Tổ trọng tài được yêu cầu làm việc công tâm, khách quan; trong khi các vận động viên thi đấu nhiệt tình, trung thực, đoàn kết, cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, mang lại niềm vui và không khí phấn khởi cho khán giả.

Đại diện vận động viên tuyên thệ tại hội thao. Ảnh: HOA MẬN

Trao hoa cho các đại diện tại hội thao. Ảnh: HOA MẬN

Hội thao còn là dịp để cán bộ, đảng viên, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giao lưu, học hỏi, thắt chặt tinh thần đoàn kết, góp phần tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

NGỌC OAI