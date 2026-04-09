Hoàng Đức xúc động trong lần đầu làm Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường”

Tiền vệ thủ quân CLB Ninh Bình và là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức đã không giấu sự xúc động trong lần đầu tham gia chương trình "Áo ấm đến trường". Đợt này, anh còn là Đại sứ của chương trình.

Các bạn trẻ chào đón Hoàng Đức cùng những thành viên của CLB Ninh Bình từ sân trường.

Hoàng Đức xúc động chia sẻ: “Hôm nay tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi được đến đây để gặp gỡ, giao lưu tại trường. Lần trước vì sự cố bất khả kháng vào phút chót, Đức đã không thể có mặt trực tiếp để trao tận tay các em những chiếc áo khoác và học bổng. Thông qua Ban tổ chức chương trình, hiểu rõ tình cảm của lãnh đạo địa phương và các em dành cho Đức, đặc biệt là sự hụt hẫng, tiếc nuối của các em, Đức cảm thấy rất áy náy. Hôm nay, Đức có mặt tại đây để gởi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả mọi người, đặc biệt là các em học sinh”.

Đại sứ của chương trình "Áo ấm đến trường" nói thêm: “Để đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của quý lãnh đạo địa phương, các em học sinh dành cho Đức và bóng đá Việt Nam, hôm nay, Đức không đến đây một mình mà cùng các anh em đồng đội của mình đến để gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ cùng các bạn trẻ”. Sáng 9-4, không chỉ có mỗi Hoàng Đức, nhiều cầu thủ khác của CLB Ninh Bình cùng hưởng ứng chương trình đầy ý nghĩa này nên cùng đăng ký tham gia. Đó là thủ môn Đặng Văn Lâm, Quả bóng đồng Việt Nam 2024; Nguyễn Quốc Việt, Trần Thành Trung và Lê Văn Thuận.

Trong phần giao lưu cùng các em học sinh, Hoàng Đức có những động viên, chúc các bạn trẻ học hành tốt, không ngừng phấn đấu. Anh nói: “Đức mong rằng mỗi bạn sẽ luôn nỗ lực không ngừng, chăm chỉ học tập và kiên định theo đuổi mục tiêu mà mình đã lựa chọn. Hãy sống và cống hiến hết mình, phát huy giá trị bản thân để không chỉ mang lại niềm tự hào cho gia đình, mà còn góp phần xây dựng xã hội và đất nước ngày càng tốt đẹp hơn”.

QUỐC CƯỜNG