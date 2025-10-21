HLV Slot phải làm gì để tái sinh Liverpool?

Nhà cầm quân người Hà Lan đang đối mặt với vô vàn vấn đề cần giải quyết khi đội bóng của ông rơi vào vùng “lãnh thổ xa lạ” với bốn trận thua liên tiếp. Báo Anh chỉ ra 5 điểm chính.

Ra quyết định về Salah

Trong suốt sự nghiệp của Mohamed Salah tại Liverpool, việc tiền đạo này bị thay ra ở những phút cuối, đặc biệt khi đội nhà đang thua và đối đầu với Man United - đội bóng anh đã ghi kỷ lục 16 bàn - hẳn đã khiến Anfield nổi giận. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra vào Chủ Nhật tuần trước. Quyết định rút Salah ở phút 85 để đưa Jeremie Frimpong vào sân đã được chấp nhận như một nước đi cuối cùng cần thiết, sau một màn trình diễn khác dưới mức mong đợi của ngôi sao người Ai Cập. Vị trí bất di bất dịch của Salah trong đội hình xuất phát Liverpool lần đầu tiên bị đe dọa kể từ khi anh gia nhập hơn 8 năm trước.

Mối đe dọa sẽ còn lớn hơn nếu Federico Chiesa hoặc Frimpong - những lựa chọn thay thế thực tế duy nhất cho hàng công cánh phải - có được tác động tương đương khi đá chính so với khi họ vào sân từ băng ghế dự bị. Trong đội hình hiện tại, không có sự thay thế nào ở đẳng cấp của Salah cho hệ thống chiến thuật mà Slot đang vận hành. Vì vậy, bất kỳ sự sụt giảm phong độ nào của cầu thủ 33 tuổi này cũng lập tức bị cảm nhận một cách rõ rệt. Dù là hỗ trợ Salah bằng cách xây dựng một đội hình ổn định hơn xung quanh anh, hay trao cơ hội đá chính cho Chiesa sau những lần ra sân hiệu quả từ băng ghế dự bị, Slot đều có một vấn đề cấp bách cần giải quyết ở hàng công cánh phải - vốn thường là điểm sáng siêu việt của Liverpool.

Nhận ra rủi ro có thể mang lại phần thưởng nhưng cũng gây hỗn loạn

HLV Slot sở hữu một dàn tài năng tấn công đáng ngưỡng mộ và không ngần ngại sử dụng chúng. Ông nhấn mạnh rằng các quyết định đưa Hugo Ekitiké, Florian Wirtz, Curtis Jones vào sân ở phút 62 và Chiesa ở phút 72 là cần thiết, khi Liverpool tìm cách lội ngược dòng tỷ số 0-1 trong trận thứ tư liên tiếp. Khoảng thời gian Liverpool chơi hay nhất sau đó dường như minh chứng cho điều đó. Thế nhưng, Slot cũng đổ lỗi cho bàn thắng ấn định chiến thắng của Harry Maguire từ một tình huống cố định thất bại của Liverpool là do có "bảy hoặc tám cầu thủ thiên về tấn công" trên sân.

Những thay đổi người của Slot đã góp phần không nhỏ vào chức vô địch mùa trước, nhưng ở thời điểm đội bóng đang phải điều chỉnh với quá nhiều tân binh, việc hạn chế sự xáo trộn từ băng ghế dự bị có thể sẽ hữu ích.

Triệu hồi Robertson

Không thể che giấu khởi đầu khó khăn của Milos Kerkez tại Liverpool, dù Slot cố bảo vệ hậu vệ Hungary và đồng nghiệp tân binh Frimpong đến đâu. Kỷ nguyên Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson cạnh tranh kỷ lục kiến tạo Premier League và phá vỡ hàng thủ dày đặc đã kết thúc. Những người thay thế chưa đạt mức đó, họ cần thời gian để hòa nhập.

Sự thiếu kết nối rõ rệt giữa tân binh 40 triệu bảng từ Bournemouth và Van Dijk được thể hiện khi cả hai cùng lao vào một quả tạt ở hiệp hai, Kerkez suýt đánh đầu phản lưới. Có cảm giác Robertson, chưa đá chính trận Premier League nào mùa này, bị loại bỏ quá sớm. Mùa trước là chiến dịch đầu tiên không ổn định của anh trong màu áo Liverpool, sau khi vội trở lại từ chấn thương mắt cá nghiêm trọng. Với việc cải thiện phòng ngự là thiết yếu để chặn chuỗi thua tai hại, đội trưởng Scotland nên được triệu hồi.

Xây dựng kế hoạch rõ ràng

HLV Slot trông như đứa trẻ có nhiều đồ chơi đắt tiền nhưng chưa biết phải làm gì. Biến kỳ chuyển nhượng hè có thể tốn đến 450 triệu bảng thành tập thể gắn kết, tối đa hóa tài năng cá nhân, đang khó khăn hơn nhiều dự đoán. Mùa ra mắt thành công của Slot tập trung vào xây dựng và điều chỉnh nền tảng mà Jürgen Klopp để lại. Chiesa là bổ sung duy nhất cho đội hình chính hè trước và hầu như không thi đấu khi Liverpool thoải mái vô địch với phong cách và đội hình ổn định.

HLV Slot đang cố dung nạp Wirtz, đưa Alexander Isak lên tốc độ sau kỳ tiền mùa giải thực chất là đình công tại Newcastle, và giới thiệu Ekitiké. Wirtz là vấn đề lớn hơn trong các tân binh đắt giá của Liverpool. Dù là vị trí của anh trong đội, tác động domino cho hàng tiền vệ phía sau, hay cường độ Premier League, tuyển thủ Đức rõ ràng chưa thuyết phục Slot. Trong ba trong bốn trận Premier League gần nhất của Liverpool, mọi trận đều là dịp lớn trước Everton, Chelsea và Man United, tân binh tiềm năng 116 triệu bảng đã ngồi dự bị.

Đảm bảo thất bại không làm hao mòn sự tự tin

Liverpool đang rơi vào tình thế lạ lẫm khi phải "nuốt trôi" bốn thất bại liên tiếp lần đầu sau 11 năm. Thất bại thứ năm liên tục thứ Tư tại Eintracht Frankfurt ở Champions League sẽ hiếm thấy. Lần cuối là 1953. Slot cho rằng số cơ hội Liverpool tạo ra trước Man United là dấu hiệu sự tự tin vẫn nguyên vẹn và chỉ báo tốt nhất rằng kết quả sẽ sớm đảo chiều.

Nhưng lo âu đã hiện rõ rệt tại Anfield Chủ Nhật, qua màn trình diễn cầu thủ và sự thất vọng khán giả. Đội trưởng Van Dijk thừa nhận: "Tôi nghĩ ai cũng cảm thấy lo lắng. Dễ hiểu. Sau nghỉ quốc tế với ba thua liên tiếp, mọi người mong màn trình diễn tốt, kể cả chúng tôi". Vì thế, Liverpool không thể để lo âu sâu thêm ở Đức.

HỒ VIỆT