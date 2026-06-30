HLV Moriyasu: Nhật Bản đã thu hẹp trình độ với Brazil, tiếp tục nỗ lực vì chức vô địch World Cup

HLV Hajime Moriyasu thất vọng khi thừa nhận “bản thân chưa đủ năng lực” để có thể đưa Nhật Bản tiến sâu tại World Cup 2026, nhưng vẫn khẳng định mục tiêu của nền bóng đá quốc gia là tiếp tục nỗ lực để hướng đến chức vô địch thế giới.

Các cầu thủ Nhật Bản thất vọng, bật khóc sau khi dừng bước tại vòng 1/16 World Cup 2026. ẢNH: VTV

Vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra sáng 30-6 (giờ Việt Nam), Nhật Bản phải nhận thất bại ngược tỷ số 1-2 trước Brazil, với bàn thua quyết định ở phút 90+6. “Samurai Xanh” vẫn chưa thể phá dớp toàn thua khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp của đấu trường thế giới.

HLV Hajime Moriyasu mở đầu buổi họp báo sau trận đấu diễn ra tại Houston (Mỹ) bằng việc gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. “Tôi xin lỗi vì năng lực của mình với tư cách huấn luyện viên còn chưa đủ. Người có trách nhiệm lớn nhất của đội tuyển lúc này chính là tôi”.

Nhà cầm quân người Nhật tiếp lời: “Việc phải rời giải đấu ở thời điểm này thực sự rất đáng tiếc. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình trong trận đấu hôm nay. Tôi mong mọi người cảm nhận được niềm tự hào của bóng đá Nhật Bản và hãy dành những lời khen ngợi cho các cầu thủ. Hiện tại tôi rất thất vọng, nhưng chúng tôi sẽ chấp nhận kết quả này và tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai”.

Trước Brazil được đánh giá mạnh hơn, Nhật Bản sau giai đoạn đầu bị đối thủ ép sân đã nhanh chóng giành lại thế trận. Đoàn quân của HLV Moriyasu còn có bàn thắng mở tỷ số ở phút 29, từ cú sút xa của Sano Kaishu. Hiệp 1 chứng kiến Nhật Bản thi đấu ấn tượng, nhưng họ lại không giữ được lợi thế này trong hiệp 2. Brazil gỡ hòa 1-1 ở phút 56 với pha đánh đầu cận thành của Casemiro, trước khi Martinelli ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ, ấn định chiến thắng 2-1.

HLV Hajime Moriyasu quyết tâm cùng Nhật Bản vô địch World Cup trong tương lai

Dù thất vọng, HLV Moriyasu vẫn nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của các cầu thủ và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã theo dõi và cổ vũ từ khán đài cũng như qua truyền hình. “Tôi rất tiếc vì không thể mang chiến thắng đến cho họ”, nhà cầm quân 58 tuổi tiếp lời, rồi sau đó cúi đầu xin lỗi.

Tuy vậy, HLV Moriyasu cũng cho rằng bóng đá Nhật Bản đã có sự tiến bộ rõ rệt, nhưng vẫn cần thêm thay đổi để cạnh tranh với các cường quốc như Brazil. Đồng thời, ông vẫn khẳng định tham vọng dài hạn của Nhật Bản không thay đổi.

“Bóng đá Nhật Bản đang tiếp nối lịch sử của mình và chắc chắn trình độ đã được nâng lên. Tuy nhiên, để vượt qua các cường quốc thế giới, chúng tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực và thay đổi nhiều điều. Dù vậy, mục tiêu của chúng tôi vẫn là trở thành đội tuyển số 1 thế giới. Nhật Bản sẽ tiếp tục cố gắng hết sức vì mục tiêu đó. Cá nhân tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực vì Nhật Bản với mục tiêu vô địch World Cup”.

Khép lại World Cup 2026, các thành viên của Nhật Bản sẽ trở lại CLB chủ quản, rồi sau đó hướng đến mục danh hiệu tại Asian Cup diễn ra vào đầu năm 2027.

HỮU THÀNH