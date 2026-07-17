HLV Jorn Andersen đánh giá cao đội tuyển Việt Nam

Theo HLV Jorn Andersen, trận giao hữu với đội chủ nhà Việt Nam không chỉ là màn ra mắt của ông trên cương vị mới mà còn trở thành cơ hội quý giá để các tuyển thủ Myanmar học hỏi, đánh giá năng lực và hoàn thiện trước khi bước vào ASEAN Cup 2026.

Tân HLV Jorn Andersen của Myanmar đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Phát biểu trong buổi họp báo tổ chức vào chiều 17-7 trên sân Thái Nguyên, HLV Jorn Andersen chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam là một đối thủ rất mạnh. Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới”.

HLV Jorn Andersen mới tiếp quản đội tuyển Myanmar khoảng 1 tuần, vì vậy đây cũng là lần đầu tiên ông trực tiếp chỉ đạo đội bóng ở một trận đấu quốc tế. Nhà cầm quân người Na Uy cho rằng màn so tài với Việt Nam sẽ giúp ban huấn luyện có cái nhìn toàn diện hơn về chất lượng đội hình, khả năng vận hành lối chơi cũng như tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

“Đối đầu với một đội bóng mạnh sẽ giúp chúng tôi nhìn rõ hơn những điểm cần cải thiện. Dù kết quả ra sao, đây vẫn sẽ là một trận đấu có ý nghĩa đối với sự phát triển của đội tuyển Myanmar”, ông nhấn mạnh.

HLV Jorn Andersen cũng dành sự đánh giá cao cho những thay đổi trong lực lượng của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là các nhân tố mới trên hàng công. Theo ông, việc chạm trán một đối thủ có trình độ cao sẽ giúp Myanmar nhận diện rõ những điểm mạnh cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục trước khi bước vào giải đấu chính thức.

HLV Jorn Andersen cùng đội trưởng Nanda Kyaw ở buổi họp báo. ẢNH: TÂM HÀ

Trong khi đó, đội trưởng Nanda Kyaw gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện để Myanmar tham dự trận giao hữu quốc tế lần này. Anh tiếp lời: “Dù chỉ là trận giao hữu nhưng chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực hết mình để thể hiện những gì đã chuẩn bị trong thời gian qua”.

Theo đội trưởng Myanmar, toàn đội đang bước vào giai đoạn chuyển giao với ban huấn luyện mới cùng nhiều thay đổi về lực lượng. Chính vì vậy, trận đấu với Việt Nam là cơ hội quan trọng để các cầu thủ chứng minh năng lực và xây dựng sự tự tin trước chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 18-7 trên sân Thái Nguyên. Đây được xem là màn tổng duyệt cuối cùng của cả 2 đội trước khi bước vào hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026.

HỮU THÀNH