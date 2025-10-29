HLV Fabian Hurzeler của Brighton tin tưởng tuyệt đối vào sự chuẩn bị của đội bóng để vô hiệu hóa những pha bóng cố định nổi tiếng của Arsenal trước trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh trên sân Emirates.

HLV Hurzeler vững tin Brighton hóa giải được những quả đá phạt của Arsenal

Sau chiến thắng 6-0 thứ hai liên tiếp trước Barnsley ở vòng 3, Brighton hành quân đến Emirates để đối đầu với đối thủ cùng thành phố Arsenal, một trận đấu hứa hẹn sẽ rất khó khăn cho đội bóng của Hurzeler khi nhìn vào phong độ khủng khiếp của Pháo thủ: Arsenal bất bại 10 trận, thắng 7 trận liên tiếp và giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Thật đáng kinh ngạc khi biết Brighton không thể lọt vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh kể từ mùa giải 1978/79 và đã bị loại ở vòng 16 đội 4 lần trong 5 mùa giải gần nhất - một thống kê không mấy khả quan cho đội bóng của Hurzeler.

Hurzeler đầu tiên xác nhận James Milner sẽ vắng mặt vì chấn thương trước khi chia sẻ về việc cân bằng đội hình cho trận đấu cúp. "Chúng tôi phải tin tưởng, và chúng tôi thực sự tin tưởng các cầu thủ trẻ vì họ ở đây là có lý do. Vấn đề không phải ở tuổi tác, mà là ở chất lượng, nhưng chắc chắn bạn cần một sự cân bằng tốt trong đội hình"

Tiếp theo, Hurzeler dành lời ngợi ca đối thủ Arsenal, đội đã không giành được cúp kể từ năm 1993 với một thống kê đáng ngạc nhiên. "Họ đang chơi tốt, rất tốt trong việc kiểm soát bóng và rất giỏi trong các tình huống cố định, vì vậy tôi nghĩ đây là hai yếu tố chính làm nên thành công của họ. Rất kỷ luật. Mọi người đều tấn công và phòng ngự trong vòng cấm, họ rất hiệu quả trong các tình huống cố định, vì vậy đây sẽ là một thử thách lớn cho chúng tôi vào ngày mai".

Arsenal nổi tiếng với các tình huống cố định trong vài mùa giải qua và Hurzeler được hỏi làm thế nào anh có thể phòng ngự trước hậu vệ Gabriel, người đã ghi rất nhiều bàn thắng từ các quả phạt góc: "Bạn không thể phòng ngự một chọi một. Không chỉ Gabriel, họ phối hợp rất ăn ý và có những chiến thuật rất tốt. Mặt khác, chúng tôi phòng ngự khá tốt và cũng cố gắng xây dựng văn hóa đá phạt, nhưng điều đó không thể đến trong một sớm một chiều và cần có thời gian. Điều này đang ngày càng quan trọng ở Ngoại hạng Anh. Chúng tôi khá tự tin rằng mình có khả năng phòng ngự trước họ".

HOÀNG HÀ