HLV Harry Kewell trắng tay trong trận ra mắt cùng Hà Nội FC

Tâm điểm của loạt trận vòng 7 LP Bank V-League 2025-2026 diễn ra vào ngày 18-10 là cuộc so tài giữa Hà Nội FC và đội đang dẫn đầu bảng Ninh Bình. Không chỉ là hai đội cùng cạnh tranh ngôi vô địch mùa bóng năm nay, ở phía đội chủ nhà thì trận này còn đánh dấu ngày ra mắt của tân HLV Harry Kewell.

HLV Harry Kewell có khởi đầu chưa như ý cùng Hà Nội FC. Ảnh: MINH HOÀNG

Đội chủ nhà với đà đang lên từ những trận thành công trước đó đã nhập cuộc khá tưng bừng, sớm giành quyền kiểm soát thế trận và đẩy đội khách vào thế chống đỡ vất vả. Các chân sút Hà Nội FC tạo nhiều pha nguy hiểm trước khung thành Ninh Bình, nhưng cả Hai Long rồi Đỗ Hoàng Hên đều không đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm.

Phút 41, cú sút hiểm hóc của Hai Long đã đánh bại Đặng Văn Lâm, nhưng tiếc cho đội chủ nhà khi bóng bay trúng cột dọc như khép lại hiệp đấu kém may mắn cho các cầu thủ chủ nhà.

Sang đầu hiệp hai Ninh Bình đẩy cao đội hình thi đấu ăn miếng trả miếng cùng Hà Nội FC. Phút 70, Ninh Bình đã có bàn mở tỷ số. Từ tình huống đá phạt góc của thủ quân Hoàng Đức, tiền đạo Dos Anjos bật cao đánh đầu dũng mãnh đánh bại thủ môn Văn Hoàng.

Văn Lâm nhiều phen cứu thua cho khung thành Ninh Bình

Cách biệt được nhân đôi cho đội khách ở phút 80 từ siêu phẩm của Quốc Việt. Tay săn bàn trẻ tuổi này thực hiện cú sút đẹp mắt đưa bóng vào góc cao khung thành thủ môn Văn Hoàng.

Đến phút 83, Hà Nội FC ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 do công của Xuân Tú. Phút 86, đội chủ nhà thêm một lần nữa kém may khi pha dứt điểm của Văn Quyết đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành Văn Lâm. Giành trọn 3 điểm, Ninh Bình tiếp tục thẳng tiến ở ngôi đầu với 17 điểm.

*Ở trận đấu còn lại vào ngày 18-10 trên sân Vinh, đội chủ nhà SLNA đã có 1 điểm quý giá trong ngày ra mắt của tân HLV Văn Sỹ Sơn khi hòa 1-1 cùng CLB Công an Hà Nội.

CAAO TƯỜNG