HLV Enzo Maresca cam kết "bảo vệ cầu thủ" bằng chiến thuật xoay vòng

HLV Enzo Maresca của Chelsea cho biết ông sẽ tiếp tục xoay vòng đội hình khi họ nỗ lực cạnh tranh trên bốn mặt trận mùa giải này.

HLV Enzo Maresca của Chelsea rất tin tưởng vào lực lượng của mình

The Blues sẽ tiếp đón Wolves tại vòng 4 Cúp Liên đoàn vào thứ Tư, với mục tiêu quật khởi trở lại sau trận thua 1-2 trên sân nhà trước Sunderland tại Ngoại hạng Anh. Maresca đã sử dụng chiều sâu đội hình đông đảo của mình trong mùa giải này, với 10 sự thay đổi trong chiến thắng 5-1 trước Ajax tại Champions League tuần trước.

Maresca phát biểu hôm thứ Ba: "Chúng tôi cần phải xoay vòng cầu thủ. Chúng tôi cần bảo vệ các cầu thủ bởi vì nếu giữ nguyên đội hình, chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong suốt mùa giải. Có lẽ chúng tôi sẽ có một số thay đổi trước Wolves, tôi không biết là bao nhiêu, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện. Tôi không biết liệu sẽ là 9 hay 10 trận như từ Nottingham Forest đến Ajax, nhưng chắc chắn, chúng tôi cần phải xoay tua đội hình và hỗ trợ bảo vệ các cầu thủ".

Tiền đạo Liam Delap được chiêu mộ từ Ipswich (đã xuống hạn), có thể trở lại lần đầu tiên kể từ khi dính chấn thương gân kheo hồi tháng 8.

"Liam đã hoàn thành toàn bộ buổi tập với chúng tôi hôm qua mà không gặp vấn đề gì và cậu ấy có thể ra sân vào ngày mai," Maresca nói. "Chúng tôi phải cẩn thận với Liam và (không chắc cậu ấy sẽ thi đấu) trọn vẹn 90 phút. Cậu ấy đã phải nghỉ thi đấu hai tháng, vì vậy cậu ấy cần được hồi phục dần dần để đạt 100% thể lực".

HOÀNG HÀ