HLV Claudio Ranieri chỉ trích trọng tài Tobias Stieler

Tỷ số hòa 1-1 trên sân Porto ở trận lượt đi play-off Europa League ít nhiều mang lại lợi thế cho AS Roma nhưng HLV Claudio Ranieri không giữ được bình tĩnh về cách làm việc của trọng tài Tobias Stieler.

HLV Claudio Ranieri thất vọng với trọng tài Stieler trong trận gặp Porto

AS Roma có lợi thế dẫn bàn trước chủ nhà Porto ở trận lượt đi play-off Europa League khi Zeki Celik dứt điểm ở góc rất hẹp sau đường chuyền của Artem Dovbyk. Tuy nhiên, Porto đã gỡ hòa cũng là tỷ số chung cuộc ở phút 67 sau đường phản công nhanh từ thủ môn để Francesco Moura dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

Tỷ số hòa 1-1 trên sân khách ít nhiều mang lại lợi thế cho AS Roma ở trận lượt về trên sân nhà vào thứ Năm tuần sau nhưng HLV Claudio Ranieri vẫn không kềm được sự tức giận với trọng tài Tobias Stieler. HLV 74 tuổi bực nhất là tình huống mà Porto ghi bàn bởi vì lúc đó trọng tài thứ tư chuẩn bị đưa bảng thay người cho AS Roma vì bóng đã ra ngoài đường biên ngang. Vậy mà trọng tài người Đức vẫn để cho thủ môn Porto phát bóng dài phản công dẫn tới bàn gỡ hòa vì cầu thủ AS Roma không kịp phản ứng trong tình huống 2 đánh 2.

Ông Ranieri nói gốc rễ của trọng tài Stieler mà lẽ ra UEFA không nên sử dụng người đàn ông này nữa. Đó là trong 22 trận mà Stieler cầm còi thì đội khách chỉ có 9 lần hòa, còn lại thua sạch. Sức ép của trọng tài 43 tuổi lên đội khách là khá lớn; chẳng hạn như ông rút ra tới 8 thẻ vàng cho AS Roma, trong đó có 1 cầu thủ nhận 2 thẻ vàng là Bryan Cristante ở phút 72 và còn đuổi một trợ lý của HLV Ranieri khỏi khu kỹ thuật vì phản đối ông. Manu Kone có pha chuồi bóng chính xác nhưng vẫn nhận thẻ vàng ở phút 34. Trong khi đó, ông chỉ rút ra 3 thẻ vàng cho Porto.

Ông Ranieri thắc mắc là một người ngay thẳng như Trưởng bộ phận trọng tài UEFA là Roberto Rosetti lại không thấy được những điểm khuất của trọng tài Stieler hay sao mà vẫn sử dụng ở các cúp châu Âu. HLV của Roma còn nói thêm là trọng tài Stieler còn hăm hăm chờ bất cứ sự cố nhỏ nào trong vòng cấm để trao cho Porto một quả phạt đền nhằm giúp họ giành thắng lợi. Chính ông đã phải lao vào sân ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu để ngăn các cầu thủ của mình gây sự với trọng tài Stieler.

Tiền đạo trụ cột Paulo Dybala buộc phải rời sân ở cuối hiệp một vì chấn thương đầu gối trái sau pha vào bóng quyết liệt của Alan Varela. Nhiều khả năng chân sút người Argentina phải nghỉ trận đấu với Parma ở Serie A vào cuối tuần này và cả trận lượt về với Porto vào giữa tuần sau.

HOÀNG HƯNG