HLV Carlo Ancelotti ủng hộ Xabi Alonso thành công tại Real Madrid

Trong một cuộc phỏng vấn với AS, Carlo Ancelotti đã thảo luận về việc chuyển đến Brazil và nói về tương lai của Xabi Alonso tại Real Madrid.

HLV Carlo Ancelotti và ban huấn luyện ở tuyển Brazil

Carlo Ancelotti từng tuyên bố sẽ nghỉ hưu sau khi rời Real Madrid, nhưng số phận đã trao cho ông cơ hội dẫn dắt Brazil. Đây là một phần mở rộng cho sự nghiệp lẫy lừng mà ông rất hào hứng đón nhận. Trong một cuộc phỏng vấn với AS, vị chiến lược gia người Italy bày tỏ mong muốn thành công cùng Selecao và cũng phân tích tình hình hiện tại của Los Blancos, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ dành cho Xabi Alonso.

"Rõ ràng, Xabi sẽ thành công tại Real Madrid. Tôi thấy một đội bóng vững chắc, đặc biệt là ở hàng thủ, và có rất nhiều hỏa lực trên hàng công. Mbappe đang chơi rất tốt và Bellingham đã trở lại. Tôi nghĩ Xabi có thể thành công mà không gặp bất kỳ vấn đề nào". Carlo Ancelotti nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông không hiểu những lời chỉ trích gay gắt trong những tuần gần đây dành cho nhà cầm quân đến từ Tolosa.

Mặc dù từ chối "cho anh ấy bất kỳ lời khuyên nào", ông nói: "Tôi xem tất cả các trận đấu của Madrid vì tôi muốn xem các cầu thủ Brazil thi đấu như thế nào và tôi thấy đội bóng đang chơi rất tốt. Họ đã thắng hầu hết các trận đấu, nhưng thật không may trong bóng đá, bạn không thể luôn thắng và đôi khi bạn phải hòa. Và một điều tôi học được ở Real Madrid là một trận hòa ở đây là khúc dạo đầu cho một cuộc khủng hoảng. Không đùa đâu. Bạn phải quen với điều đó".

Bất chấp sự bất an sau trận hòa với Rayo Vallecano và thất bại trong trận derby và tại Champions League trước Liverpool, 'Carletto' tin rằng sự cân bằng cho đến nay là tích cực: "Chúng ta đều biết rằng kết quả là thước đo đánh giá một huấn luyện viên, và cho đến nay, những kết quả đó thật ngoạn mục. Đội đang dẫn đầu La Liga và nằm trong top tám tại Champions League. Chúng ta còn có thể mong đợi gì hơn ở Xabi?!".

HOÀNG HÀ