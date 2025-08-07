HLV Calisto bất ngờ trở lại Việt Nam

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Henrique Calisto, hiện đang là Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên Quốc gia Bồ Đào Nha đã bất ngờ trở lại Việt Nam và có buổi làm việc cùng lãnh đạo VFF vào ngày 7-8. Cùng đi với ông Calisto còn có ông José Pedro De Sousa Vieira – Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha – Việt Nam.

Ông Calisto cùng chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Tại buổi gặp, ông Calisto, người từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, bày tỏ niềm vui khi trở lại mảnh đất đầy kỷ niệm, đồng thời đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Ông khẳng định, với vai trò hiện tại, ông mong muốn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chuyên môn giữa hai nền bóng đá Việt Nam – Bồ Đào Nha.

“Bồ Đào Nha hiện có nhiều HLV xuất sắc đang làm việc tại các CLB và đội tuyển hàng đầu thế giới. Tôi hy vọng sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai Liên đoàn Bóng đá quốc gia, hướng tới việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) trong tương lai”, ông Calisto chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Calisto cũng đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà bóng đá Bồ Đào Nha có thế mạnh như futsal (đang xếp thứ 2 thế giới), bóng đá bãi biển, cũng như triển khai các chương trình tập huấn dành cho các đội trẻ Việt Nam tại các trung tâm đào tạo hiện đại ở Bồ Đào Nha – đặc biệt là trung tâm mới tại thành phố Braga.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao tặng cuốn sách kỷ yếu “25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam” đến ông Calisto và José Pedro De Sousa Vieira

Tại buổi gặp mặt, ông José Pedro De Sousa Vieira – Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha – Việt Nam cũng chia sẻ sự quan tâm tới hành trình của tuyển thủ Huỳnh Như tại Lank FC trong khuôn khổ Giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha. Đây cũng được xem là biểu tượng của sự kết nối giữa bóng đá hai quốc gia.

Đáp lại tình cảm của vị HLV kỳ cựu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trân trọng gửi tặng ông cuốn sách kỷ yếu “25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam” do LĐBĐVN vừa xuất bản. Trong ấn phẩm có những cột mốc đáng nhớ liên quan đến những đóng góp quan trọng của ông Calisto khi dẫn dắt CLB Gạch Đồng Tâm Long An cũng như hành trình làm nên lịch sử cùng đội tuyển Việt Nam.

Chuyến thăm và làm việc của ông Calisto diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Bồ Đào Nha kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025). Đây là dịp ý nghĩa góp phần tăng cường giao lưu thể thao, văn hóa và mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa hai nền bóng đá trong thời gian tới.

LÊ ANH