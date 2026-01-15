HLV Arbeloa ra mắt Real Madrid bằng thất bại trước đội bóng hạng 2

Alvaro Arbeloa đã có khởi đầu tệ hại trên cương vị HLV mới của Real Madrid, khi đội bóng của ông để thua đội bóng hạng 2 Albacete với tỷ số 2-3 vào thứ Tư và bị loại khỏi Copa del Rey ngay từ vòng 16 đội.

Đội chủ nhà Albacete đã mở tỷ số sau cú đánh đầu thành bàn của Javier Villar từ một quả phạt góc ở phút 42. Franco Mastantuono gỡ hòa từ cự ly gần 3 phút sau khi thời gian bù giờ hiệp một bắt đầu. Jefte Betancor lại đưa Albacete vượt lên dẫn trước ở phút 82 với một cú sút trong vòng cấm, sau khi hàng phòng ngự Real Madrid không thể phá bóng thành công từ một quả tạt vào vòng cấm.

Dù Gonzalo Garcia ghi bàn trong thời gian bù giờ để giúp Madrid gỡ hòa 2-2, nhưng Betancor ghi bàn thắng quyết định ngay sau đó để đưa Albacete vào tứ kết. Albacete hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng giải hạng 2 gồm 22 đội. Họ đã không thắng trong 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. “Đó là điều tuyệt vời nhất trong bóng đá và nó đã xảy ra ngày hôm nay”, Betancor nói. “Tôi rất hạnh phúc cho đội của mình, mọi người đã làm việc hết sức mình. Tôi rất, rất hạnh phúc”.

Đây là danh hiệu thứ 2 mà Real Madrid phải nói lời chia tay chỉ trong vài ngày, sau trận thua 2-3 trước Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia. Kết quả này đã chứng kiến HLV Xabi Alonso kết thúc 8 tháng đầy biến động, dẫn đến sự xuất hiện của Arbeloa - cựu HLV đội B của CLB. Real Madrid cũng đang kém Barcelona 4 điểm ở giai đoạn giữa mùa giải La Liga, và đứng thứ 7 tại vòng bảng Champions League. Trận đấu tiếp theo của Real Madrid là trận sân nhà gặp Levante vào thứ Bảy tại giải La Liga.

“Ở CLB này, ngay cả một trận hòa cũng là điều tồi tệ, một thảm kịch, hãy tưởng tượng một thất bại như thế này, đặc biệt là trước một đối thủ ở giải hạng dưới”, Arbeloa nói về màn khởi đầu của mình. “Nếu có ai phải chịu trách nhiệm, thì đó là tôi, vì tôi là người đưa ra các quyết định về đội hình xuất phát, cách chúng tôi muốn chơi và các sự thay người. Tôi chỉ có thể cảm ơn các cầu thủ vì sự chào đón họ dành cho tôi và sau đó giúp họ hồi phục về thể chất và tinh thần”.

Arbeloa đã sử dụng một vài cầu thủ đội B như dự kiến, nhưng ông đã nhận một số lời chỉ trích vì cho nhiều ngôi sao hàng đầu nghỉ ngơi - bao gồm Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Thibaut Courtois và Rodrygo. Vinicius Junior đá chính, nhưng phần lớn không hiệu quả khi Real Madrid gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội ghi bàn. “Tôi tin chắc rằng đội hình đó là đúng đắn”, Arbeloa bảo vệ những quyết định của mình. “Đó là một đội bóng tuyệt vời, cả đội hình xuất phát và dự bị. Tôi có một đội hình rất tài năng và không dễ dàng để họ làm mọi thứ tôi yêu cầu chỉ trong một ngày với một HLV mới. Tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn”.

Hậu vệ kỳ cựu Dani Carvajal, người vào sân trong hiệp 2, cho biết người hâm mộ Real Madrid xứng đáng nhận được lời xin lỗi sau màn trình diễn của đội bóng. “Chúng tôi đang trải qua thời điểm tồi tệ nhất. Mọi người cần phải nỗ lực hơn nữa”.

Trong các trận đấu khác giữa các đại diện La Liga, Rayo Vallecano chỉ còn 10 người đã để thua 0-2 trên sân của Alaves. Real Betis ngược dòng thắng Elche 2-1 trên sân nhà bàn thắng quyết định ở phút 80. Hôm thứ Ba, Atletico Madrid đánh bại CLB hạng 2 Deportivo La Coruna với tỷ số 1-0.

Trong khi nhà vô địch Barcelona sẽ làm khách trên sân của Racing Santander - đội đang dẫn đầu giải hạng 2 - vào thứ Năm.

THANH TUẤN