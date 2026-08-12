Hè vui khỏe từ sân chơi cơ sở

Mỗi dịp hè đến, câu chuyện tìm sân chơi lành mạnh cho trẻ em lại được nhiều gia đình quan tâm. Trong bối cảnh trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị điện tử, những hoạt động cộng đồng ở cơ sở đang trở thành điểm tựa quan trọng để chăm lo đời sống tinh thần, giúp các em có một mùa hè thực sự vui tươi, bổ ích.

Tại phường Cầu Kiệu (TPHCM), chương trình sinh hoạt hè năm 2026 diễn ra từ ngày 15-6 đến 15-8 đã mang đến không khí sôi nổi cho thiếu nhi địa phương. Với 6 lớp học miễn phí được Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cầu Kiệu tổ chức tại Câu lạc bộ Rạch Miễu (gồm cầu lông, cờ vua và khiêu vũ thể thao...), thu hút gần 250 em nhỏ tham gia.

Các lớp học không dừng lại ở việc giúp trẻ có nơi sinh hoạt trong kỳ nghỉ hè mà còn tạo cơ hội để các em phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Trên sân cầu lông, các em được hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản, học cách vận động đúng và xây dựng thói quen rèn luyện sức khỏe.

Theo huấn luyện viên Dương Nhật Thảo Nguyên, mục tiêu của lớp học giúp các em có cơ hội trải nghiệm, khám phá năng khiếu, đồng thời hình thành thói quen vận động tích cực. Như tại lớp học cờ vua, mỗi ván đấu là dịp để các em rèn luyện khả năng tập trung, tính kiên nhẫn và cách xử lý tình huống. Lớp học còn chú trọng xây dựng tinh thần kỷ luật, kỹ năng ứng xử và những giá trị sống tích cực cho học viên nhỏ tuổi.

Chị Tuyết Trinh (ngụ phường Cầu Kiệu), một phụ huynh có con tham gia chương trình cho rằng, những lớp học miễn phí mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trẻ có môi trường giao lưu với bạn bè đồng trang lứa, được vận động nhiều hơn và giảm sự phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. Niềm vui của các em lẫn sự hài lòng từ phụ huynh đã cho thấy hiệu quả của những sân chơi cộng đồng được đầu tư đúng hướng.

Có thể thấy, những sân chơi như tại phường Cầu Kiệu là minh chứng rõ nét về sự quan tâm của chính quyền cơ sở trong việc tạo dựng môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em. Khi mỗi mùa hè đều có những sân chơi bổ ích và gần gũi, các em không chỉ có thêm niềm vui mà còn được nuôi dưỡng về thể chất, tinh thần để trưởng thành một cách khỏe mạnh, tự tin hơn.

NGUYỄN ANH