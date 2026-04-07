Hệ thống Video Eyes Challenge lại gặp sự cố

Tại ngày thi đấu thứ 2 của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, hệ thống Video Eyes Challenge (mắt thần) đã không hoạt động tốt trong trận đầu tiên.

Máy quay của hệ thống Video Eyes Challenge đang được sử dụng tại giải vô địch quốc gia ở Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại trận đấu giữa đội VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công Thương trong chiều ngày 7-4, hệ thống Video Eyes Challenge tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) đã gặp sự cố. Ở ván thứ 3 của trận tranh tài, lần lượt các đội VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công Thương đã có tình huống cần kiểm tra thông qua Video Eyes Challenge. Tuy nhiên, điều này đã không thực hiện được do hệ thống gặp trục trặc.

Trước đó, đại diện Ban tổ chức giải đấu cho biết sẽ nỗ lực để đảm bảo tốt nhất sự vận hành của hệ thống Video Eyes Challenge hỗ trợ trọng tài điều hành chuyên môn xuyên suốt các trận tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Trước khi giải diễn ra, bộ phận trọng tài điều hành Video Eyes Challenge đã được tập huấn cũng như Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã làm việc với nhà sản xuất của Italy để có sự vận hành tốt nhất.

Các máy quay của hệ thống Video Eyes Challenge của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam từng được sử dụng tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 vào tháng 3. Tuy nhiên ở thời điểm trên, hệ thống Video Eyes Challenge chỉ vận hành trong những vòng đấu đầu sau đó đã trục trặc nên không thể sử dụng.

Trong ngày đầu khai mạc 6-4 của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, hệ thống Video Eyes Challenge đã vận hành tốt hỗ trợ trọng tài làm nhiệm vụ ở 4 trận được tổ chức.

Vòng 1 của giải năm nay sẽ có 56 trận đấu được tổ chức kéo dài từ ngày 6-4 tới 19-4.

MINH CHIẾN