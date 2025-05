HCV châu Á nhưng chịu áp lực thành tích SEA Games

Võ sĩ jujitsu Việt Nam có kết quả HCV tại châu Á nhưng vẫn thận trọng khi thi đấu SEA Games. Ảnh: ASIANJUJITSU

Các võ sĩ chủ lực đội tuyển karate Việt Nam và đội tuyển jujitsu Việt Nam đều được thi đấu giải vô địch châu Á 2025 trong môn của mình và cùng giành kết quả HCV khích lệ. Đội tuyển karate Việt Nam đạt 3 tấm HCV tại giải vô địch châu Á 2025 còn đội tuyển jujitsu Việt Nam giành 7 HCV trong giải vô địch châu Á 2025. Trong khi đó, đội boxing trẻ Việt Nam giành 2 HCV tại giải vô địch trẻ châu Á 2025 và từng tay đấm đều triển vọng được cơ hội tham dự SEA Games 33-2025 cuối năm nay.

Cục TDTT Việt Nam đã xác định, SEA Games 33-2025 là đấu trường quan trọng nhất về chuyên môn trong năm 2025 mà chúng ta hướng đến giành thành tích. Chỉ tiêu mà thể thao Việt Nam hướng tới là đảm bảo giữ vị trí trong 3 quốc gia dẫn đầu về tổng sắp huy chương. Chính vậy, mỗi đội tuyển thể thao quốc gia đều xác định mục tiêu để xây dựng chỉ tiêu thành tích HCV báo cáo nhà quản lý.

Trên thực tế, nhiều minh chứng cho thấy VĐV từng giành HCV tại châu Á chưa hoàn toàn sẽ đạt kết quả vượt trội ở đấu trường SEA Games. Đơn cử thấy rõ ở môn jujitsu. Đội tuyển jujitsu Việt Nam chỉ giành được 1 HCV trong 14 nội dung đã tranh tài tại SEA Games 32. Năm nay, SEA Games 33-2025 sẽ tổ chức 18 nội dung và chúng ta đặt chỉ tiêu khiêm tốn phấn đấu giành từ 1 tới 2 HCV trong môn jujitsu. Phụ trách bộ môn jujitsu (Cục TDTT Việt Nam) – ông Trần Văn Thạch từng phân tích, các võ sĩ của Thái Lan, Philippines, Singapore luôn có VĐV mạnh nên võ sĩ Việt Nam rất thận trọng khi thi đấu tranh chấp trên đấu trường SEA Games.

Có nhiều lý do đưa ra phân tích nguyên do vì sao nhiều đội tuyển thể thao Việt Nam gặp áp lực giành thành tích trong sự chuẩn bị cho SEA Games. Một trong những nguyên do chính là SEA Games được người hâm mộ cả nước quan tâm, luôn dõi theo từng thành tích huy chương của VĐV.

Đội nữ kumite Việt Nam đã giành HCV giải vô địch châu Á 2025 và quyết tâm có thành tích cao ở SEA Games 33-2025. Ảnh: AKF

Tại SEA Games 32, đội tuyển karate Việt Nam đã giành 6 HCV trong 17 nội dung được tổ chức. Chỉ tiêu thành tích HCV đối với SEA Games 33-2025 đã được ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam xây dựng và báo cáo bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam). Chủ nhà Thái Lan đưa vào thi đấu 15 bộ huy chương môn karate tại SEA Games 33-2025. “Theo dự báo, các đội Indonesia, Malaysia, Philippines và đặc biệt là chủ nhà Thái Lan rất tập trung để giành kết quả cao trong môn karate tại SEA Games 33-2025. Do vậy, các cuộc tranh tài dự báo sẽ rất quyết liệt”, đại diện đội tuyển karate Việt Nam chia sẻ.

Trong khi đó, giới chuyên môn dự báo việc tranh HCV của võ sĩ boxing Việt Nam tại SEA Games 33-2025 sẽ không dễ. Võ sĩ Thái Lan vẫn được đánh giá có ưu thế vượt trội mỗi khi SEA Games diễn ra. Kỳ SEA Games 33-2025, tuyển thủ Thái Lan được thi đấu trên sân nhà nên họ chắc chắn được khán giả nhà cổ vũ mạnh mẽ. Tại SEA Games 32, 4 quốc gia giành được HCV môn boxing gồm Thái Lan (9 chiếc), Philippines (4), Việt Nam (2), Campuchia (1). Môn boxing của SEA Games 33-2025 được thông báo sẽ có 10 quốc gia tham gia nên cuộc cạnh tranh là quyết liệt.

MINH CHIẾN