Hậu trường: Những ám ảnh chuyển nhượng của Madrid, Arsenal và các CLB hàng đầu

Mọi người đều có một "gu" riêng. Khái niệm về sở thích này lan tỏa rộng rãi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, và điều này đặc biệt đúng trong bóng đá, nơi các HLV và CLB không thể che giấu điều họ thực sự khao khát. Đôi khi, mong muốn rất đơn giản: những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bất kể giá cả. Nhưng đôi khi, nó lại kỳ lạ và cụ thể, như việc Real Madrid nhắm đến các bản hợp đồng miễn phí, hay sở thích đặc biệt của HLV Arsenal Mikel Arteta với các hậu vệ.

Kỳ chuyển nhượng này một lần nữa phơi bày những niềm đam mê – và đôi khi là những ám ảnh gần như thái quá – đã hình thành trong làng bóng đá. Vì vậy, với lăng kính hài hước, hãy cùng xem những động thái mùa hè này tiết lộ gì về những ám ảnh của các CLB hàng đầu.

Mikel Arteta và những trung vệ kiêm hậu vệ cánh đa năng

Với Bukayo Saka, Martin Odegaard và các đồng đội, Arteta sở hữu một số tài năng tấn công hàng đầu thế giới. Ông cũng có một tiền đạo mới là Viktor Gyökeres để tung hoành và một dàn tiền vệ tuyệt vời để sử dụng. Nhưng điều gì thực sự khiến ông phấn khích? Những cầu thủ có thể chơi cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh.

Vị HLV người Tây Ban Nha đã xây dựng đội hình với hàng loạt cầu thủ như vậy qua các năm. Bắt đầu từ Ben White, tiếp tục với Jakub Kiwior, Jurriën Timber và Riccardo Calafiori. Cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Arsenal còn bổ sung Piero Hincapié từ Bayer Leverkusen.

Arteta có lẽ còn cộng điểm thưởng nếu cầu thủ đó có thể chơi cả hai vị trí hậu vệ cánh (như Timber), hoặc thuận chân trái (như Calafiori và Hincapié), vì điều này khiến họ càng đa năng và được săn đón. Ngay cả những hậu vệ cánh "thông thường" của Arteta cũng chẳng giống truyền thống: Oleksandr Zinchenko và Myles Lewis-Skelly thích di chuyển vào giữa sân và trông thoải mái hơn ở các vị trí trung tâm.

Chelsea và việc ký hợp đồng với các cầu thủ tuổi teen bất cứ khi nào có thể

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên vào năm 2022 dưới sự điều hành của Todd Boehly và Clearlake Capital, Chelsea đã chi mạnh cho một loạt tài năng dày dạn kinh nghiệm. Pierre-Emerick Aubameyang (33 tuổi), Kalidou Koulibaly (31 tuổi) và Raheem Sterling (27 tuổi) là những cái tên nổi bật nhất trong một nhóm, nói thẳng ra, đã thất bại.

Liệu đó có phải là một trải nghiệm gây tổn thương, hay sự chuyển hướng đã nằm trong kế hoạch từ trước? Có lẽ là cả hai, khi nhóm chủ sở hữu đột nhiên tập trung vào việc chiêu mộ những tài năng trẻ đầy triển vọng, nhiều người trong số họ vẫn còn ở tuổi teen, với các hợp đồng dài hạn.

Từ tháng 1 năm 2023 đến nay, họ đã ký hợp đồng với con số đáng kinh ngạc 22 cầu thủ tuổi teen – con số này bao gồm cả các thương vụ sắp tới của Geovany Quenda và Denner, dự kiến vào năm 2026. Ngoài ra, rất nhiều cầu thủ 20 và 21 tuổi cũng đã được chiêu mộ, khiến đội hình ngập tràn những ngôi sao tiềm năng.

Có những thời điểm Chelsea quá tập trung vào các tài năng trẻ mà bỏ qua những lỗ hổng lớn trong đội hình, vốn nếu được lấp đầy, có thể đã giúp họ cạnh tranh sít sao hơn với Liverpool và Arsenal trong vài mùa giải qua. Một ví dụ điển hình là vị trí thủ môn, vốn từ lâu bị xem nhẹ.

Một điểm thú vị trong chiến lược thu nạp tài năng trẻ không ngừng nghỉ của Chelsea là việc họ ký hợp đồng với nhiều cầu thủ từ lò đào tạo của Manchester City. Có thể sẽ có một trận đấu trong mùa này mà bạn thấy năm cầu thủ do Man City đào tạo – Roméo Lavia, Cole Palmer, Tosin Adarabioyo, Jamie Gittens, Liam Delap – chơi cho đội một của Chelsea. Bộ năm người này có tổng giá trị ít nhất 171 triệu bảng. Có lẽ đó mới là ám ảnh thực sự.

Manchester United và việc mua những cầu thủ cụ thể cho từng HLV

Manchester United hoạt động hoàn toàn trái ngược với Chelsea trên thị trường chuyển nhượng.

Chiến lược rải rác của Chelsea mang về quá nhiều cầu thủ đến mức bất kỳ HLV nào họ bổ nhiệm cũng khó có thể không tạo ra một đội hình khả dĩ từ những tài năng sẵn có. Trong khi đó, Man United ký hợp đồng với những cầu thủ cực kỳ cụ thể phù hợp với HLV được chọn. Về nguyên tắc, điều này không có gì sai , nhưng mức độ mà Quỷ đỏ dựa vào chiến lược này có thể rất tai hại nếu mọi thứ đi sai hướng, một phần vì họ liên tục thay đổi giữa các HLV có phong cách khác biệt rõ rệt.

Một ví dụ điển hình về sự thiếu đồng bộ này là Cristiano Ronaldo, được ký hợp đồng cho phong cách phản công của Ole Gunnar Solskjaer vào mùa hè 2022, nhưng đến tháng 11 thì được dẫn dắt bởi Ralf Rangnick, một chuyên gia về gegenpressing. Đây là một tình huống thật sự kỳ cục.

Erik ten Hag được bổ nhiệm vào năm 2022 và đến khi bị sa thải vào năm 2024, CLB đã mang về cho ông sáu cựu cầu thủ Ajax (Lisandro Martínez, Antony, Christian Eriksen, André Onana, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui), có lẽ lầm tưởng rằng ông sẽ tái tạo bóng đá tổng lực Hà Lan tại Old Trafford.

HLV hiện tại Rúben Amorim đã loại bỏ Antony và Onana, trong khi Eriksen cũng đã ra đi. Ông cũng sẵn sàng chia tay Jadon Sancho, Marcus Rashford và Alejandro Garnacho trong mùa hè này, gần như xóa sổ bộ phận cầu thủ chạy cánh để ký hợp đồng với Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, những người phù hợp với vai trò "số 10 rộng" trong hệ thống 3-4-2-1 của ông.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Amorim rời CLB và HLV tiếp theo hỏi rằng các cầu thủ chạy cánh đâu hết rồi?

Real Madrid và những bản hợp đồng miễn phí danh giá

Sau khi vô địch Champions League lần thứ 15 đầy ấn tượng vào mùa giải 2023-24, dường như Real Madrid cảm thấy mọi thứ đã trở nên quá dễ dàng và quyết định nâng cao độ khó.

Họ dường như chọn cách chi tiêu ít nhất có thể cho phí chuyển nhượng mà vẫn duy trì vị thế thống trị. Trong năm năm qua, họ đã ký hợp đồng với bốn cầu thủ đẳng cấp thế giới theo dạng miễn phí, và suýt chút nữa có thêm người thứ năm. Antonio Rüdiger (Chelsea), David Alaba (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) và Trent Alexander-Arnold (Liverpool) đều được chiêu mộ miễn phí từ những đối thủ hàng đầu châu Âu.

Trong phần lớn mùa giải 2024-25, có vẻ như họ cũng sẽ chiêu mộ Alphonso Davies từ Bayern theo cách này, nhưng cuối cùng, cầu thủ người Canada đã gia hạn với gã khổng lồ Đức. Uy tín và sức hút của Los Blancos giúp họ thực sự có khả năng thuyết phục các cầu thủ hàng đầu chờ hết hợp đồng để kiên nhẫn chuyển đến Bernabéu. Đối với một CLB từ lâu nổi tiếng với triết lý galácticos, đây là một nét độc đáo đáng chú ý và đầy trách nhiệm.

Barcelona và việc ký hợp đồng khi có lẽ không nên

Hai tuyên bố sau đây là hoàn toàn đúng: 1 - Barcelona đang nợ hơn 1 tỷ euro. 2- Barcelona sở hữu một trong những lò đào tạo tốt nhất và hiệu quả nhất thế giới.

Người ta sẽ nghĩ rằng sự kết hợp của hai điều này sẽ dẫn đến việc gần như ngừng chi tiêu và hoàn toàn dựa vào La Masia, nơi chỉ trong năm năm qua đã sản sinh ra Alejandro Baldé, Pau Cubarsí, Nico González, Gavi, Fermín López và tất nhiên là Lamine Yamal – và đó thậm chí chưa phải danh sách đầy đủ. Nhưng thực tế không phải vậy. Barça là một con thú cạnh tranh, nên thay vì trải qua một vài mùa giải thu mình, họ đã kéo mọi đòn bẩy có thể (theo đúng nghĩa đen) để tiếp tục chi tiêu, bao gồm việc bán đi các nguồn thu nhập tương lai lớn và liên tục đấu tranh với giới hạn chi tiêu của LaLiga.

Việc ký hợp đồng với Joan García mùa hè này thể hiện rõ sự mâu thuẫn nội tại. Cơ hội chiêu mộ một thủ môn xuất sắc trực tiếp từ đối thủ cùng thành phố Espanyol là quá hấp dẫn để bỏ qua, nhưng để đăng ký anh, họ buộc đội trưởng Marc-André ter Stegen phải ký một báo cáo chấn thương để tận dụng quy tắc chấn thương dài hạn của LaLiga.

Mùa hè năm ngoái, họ chi 55 triệu euro cho Dani Olmo sau màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2024, dù không thực sự cần một cầu thủ ở vị trí của anh và phải đối mặt với khó khăn trong việc đăng ký – đến mức họ phải đưa vụ việc ra tòa để giữ anh trong nửa sau của mùa giải.

Đối với hàng triệu người theo dõi, giải pháp tại Barcelona dường như khá đơn giản: Ngừng chi tiêu lớn, dựa vào lứa cầu thủ hiện tại và lò đào tạo đang phát triển, và để việc mở lại sân Camp Nou lấp đầy ngân quỹ để trả nợ. Nhưng đó không phải cách mà chủ tịch Joan Laporta vận hành.

LONG KHANG