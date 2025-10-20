Harry Maguire tỏa sáng, Man.United bất ngờ đánh bại Liverpool

Liverpool đã phải nhận thất bại thứ tư liên tiếp lần đầu tiên sau 11 năm khi Man United giành chiến thắng 2-1 vào Chủ nhật, chấm dứt chuỗi gần một thập kỷ chờ đợi chiến thắng tại Anfield.

Bryan Mbeumo mở tỷ số cho Man United

Cú đánh đầu ở phút 84 của Harry Maguire đã mang về chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên dưới thời Ruben Amorim dẫn dắt Man United. Trước đó, Bryan Mbeumo mở tỷ số chỉ sau 61 giây trước khi Cody Gakpo gỡ hòa ở phút 78. Man United chỉ còn kém đối thủ truyền kiếp 2 điểm và vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng để giảm bớt áp lực cho Amorim sau chiến thắng đậm nhất của ông trong gần một năm dẫn dắt.

Thất bại này khiến Liverpool kém Arsenal 4 điểm trên bảng xếp hạng và Arne Slot vẫn đang tìm kiếm câu trả lời về cách kết hợp đội hình phù hợp sau khi chi gần 450 triệu bảng (604 triệu đô la) cho các cầu thủ mới trên thị trường chuyển nhượng.

Liverpool chỉ thua 1 trong 14 lần gặp Man United trước đó tại Ngoại hạng Anh và Quỷ đỏ không thắng tại Anfield kể từ những ngày đầu Jurgen Klopp nắm quyền vào tháng 1-2016. Tuy nhiên, Liverpool đang trong tình trạng hỗn loạn sau khi thay đổi đội hình từng giúp họ giành chức vô địch mùa trước.

Sau ba trận thua liên tiếp lần đầu tiên dưới thời Slot, Liverpool khó có thể tưởng tượng được một khởi đầu tồi tệ hơn. Mbeumo dễ dàng vượt qua Virgil van Dijk trước khi tung cú sút hạ gục Giorgi Mamardashvili từ đường chuyền của Amad Diallo chỉ sau 61 giây.

Đó là một bàn thắng gây tranh cãi. Đội chủ nhà đã vô cùng tức giận khi trọng tài không cắt còi khi Alexis Mac Allister đổ gục trên sân. Có lẽ trọng tài Michael Oliver rằng chính đội trưởng Van Dijk gây ra chấn thương cho đồng đội nên để Man United tiếp tục triển khai tấn công và… ghi bàn, nhưng thực tế là trọng tài luôn cắt còi một ca chấn thương ở đầu khi bóng đang ở giữa sân.

Slot đã để Florian Wirtz, bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng, ngồi dự bị trận thứ hai liên tiếp khi anh nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.

Gakpo lẽ ra đã có thể gỡ hòa cho Liverpool khi anh dứt điểm trúng cột dọc từ đường chuyền của Mohamed Salah. Tuy nhiên, Gakpo còn sút trúng cột dọc đó thêm 2 lần nữa trước khi đệm bóng gỡ hòa phút 78 sau đường chuyền nga ng mặt thành của Chiesa.

Harry Maguire đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số 2-1

Tuy nhiên, sự yếu kém trong phòng ngự khiến thế trận cân bằng chỉ kéo dài được sáu phút khi Bruno Fernandes đón một quả bóng văng ra để tâng bóng ngay về phía cột xa, nơi trung vệ Maguire ung dúng đánh đầu cắm vào góc lưới.

Gakpo lẽ ra đã có thể cứu vãn một điểm khi anh đánh đầu chệch khung thành sau đường chuyền dài của Jeremie Frimpong. Nhưng Liverpool đã phải nhận thất bại đầu tiên tại Anfield sau hơn một năm, một đòn giáng mạnh vào hy vọng đánh đổ sự thống trị Premier League của Man United với chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 21.

Sau trận đấu, người hùng Harry Maguire thổ lộ: “Chiến thắng có ý nghĩa rất lớn. Họ đã chơi tốt hơn chúng tôi trong vài năm qua và chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi đã không mang đến cho người hâm mộ những ngày thi đấu như hôm nay. Phải mất một thời gian dài mới có thể đến sân vận động này và giành được 3 điểm. Câu nói sáo rỗng thường nói rằng chỉ cần 3 điểm, nhưng thực tế không phải vậy, chiến thắng có ý nghĩa hơn thế rất nhiều đối với CLB, các chàng trai và người hâm mộ.

"Tôi đã đến sân vận động này cùng Man United trong 7 năm và việc không giành được chiến thắng nào thật sự rất khó khăn, vì vậy hôm nay là ngày dành cho người hâm mộ và tôi hy vọng họ sẽ có một đêm tuyệt vời".

HOÀNG HÀ