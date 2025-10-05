Harry Kane vẫn sẵn sàng cùng đội tuyển Anh

Tiền đạo Harry Kane đã trấn an người hâm mộ đội tuyển Anh rằng anh sẽ trở lại tập trung cùng đội vào thứ Hai để chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2026 sắp tới với Xứ Wales và Latvia, sau khi có sự lo ngại chấn thương với Bayern Munich.

Harry Kane đã trấn an người hâm mộ đội tuyển Anh rằng anh chỉ bị đau nhẹ.

Đội trưởng đội tuyển Anh đã tập tễnh rời sân vào thứ Bảy sau pha va chạm với thủ môn đối phương ở phút 81, khi Bayern đánh bại Eintracht Frankfurt 3-0 tại Bundesliga. Kane đã ngã sau va chạm, ban đầu, anh trông có vẻ không khỏe, cần được điều trị và chườm đá ở mắt cá chân phải, trước khi được giúp đứng dậy, chạy bộ chậm rãi và có thể tiếp tục thi đấu. Mặc dù phải rời sân vài phút sau đó, Kane đã nhanh chóng nhảy cẫng lên ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội .

Và anh đã trấn an người hâm mộ đội tuyển Anh sẽ có mặt cùng đồng đội vào thứ Hai, để cùng tuyển Anh sẽ tiếp đón Xứ Wales trong trận giao hữu tại Wembley vào thứ Năm, sau đó sẽ đến Latvia để đá trận vòng loại World Cup vào ngày 14-10. “Không, tôi sẽ trở lại vào thứ Hai”, Kane trả lời đài truyền hình Sky khi được hỏi liệu chấn thương có ảnh hưởng đến nhiệm vụ ở đội tuyển Anh hay không. “Tôi ổn. Chỉ bị va chạm nhẹ vào xương thôi. Tôi đã bị chấn thương này vài tuần trước trong một trận đấu và nó vừa mới hồi phục, và tôi đã bị va chạm ngay tại chỗ đó. Vài ngày nữa là ổn rồi”.

Harry Kane gần như không thể ngăn cản kể từ khi chuyển từ Tottenham sang Bayern Munich.

Tiền đạo 32 tuổi gần như không thể ngăn cản kể từ khi chuyển từ Tottenham sang Bayern. Bàn thắng của Kane trong chiến thắng 3-0 của Bayern Munich trước Frankfurt đã giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được 11 bàn thắng sau 6 trận đầu tiên của một mùa giải Bundesliga. Ở vòng đấu trước, anh đã ghi được 100 bàn cho đội bóng Đức trong trận đấu với Werder Bremen. Chỉ mất 104 trận để đạt được thành tích này, Kane đã trở thành cầu thủ nhanh nhất trong thế kỷ này đạt 100 bàn thắng cho một CLB đang chơi ở một trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu - vượt qua những người nắm giữ kỷ lục trước đó là Cristiano Ronaldo và Erling Haaland (105 trận).

Ở mùa giải này tính trên mọi đấu trường, Kane đã nổ súng ở 9 trong 10 trận cho Bayern, hiện đã ghi tổng cộng 18 bàn thắng. Ngôi sao người Anh ghi bàn trong 6 trận gần nhất của Bayern trên mọi đấu trường, với tổng cộng 12 bàn thắng trong thời gian đó.

PHI SƠN