Harry Kane và Bellingham mất hút, xà ngang khiến tuyển Anh đánh rơi chiến thắng

Các cầu thủ Ghana khóa chặt những mũi nhọn tấn công của tuyển Anh, qua đó cầm hòa đối thủ 0-0 để cùng có 4 điểm sau lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026.

Bellingham gây thất vọng ở trận đấu với Ghana. ẢNH: VTV

Sau chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Croatia ở lượt trận trước, tuyển Anh bước vào cuộc đối đầu với Ghana tại Boston (Mỹ) vào rạng sáng 24-6 (giờ Việt Nam) với tâm lý khá thoải mái. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự "xe buýt hai tầng" được các cầu thủ Ghana dựng lên trước khung thành của Benjamin Asare.

Đại diện châu Phi cũng có được 3 điểm ở trận ra quân sau khi đánh bại Panama, vì vậy họ nhập cuộc đầy tự tin khi chạm trán "Tam sư".

Phút 14, Declan Rice tung cú sút phạt từ khoảng cách khoảng 20 m, tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên của trận đấu nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. Đến giữa hiệp 1, trận đấu liên tục bị ngắt quãng bởi những tình huống phạm lỗi của 2 đội cùng quãng nghỉ để các cầu thủ tiếp nước.

Có thời điểm tuyển Anh kiểm soát bóng tới 80% trong hiệp 1 nhưng hoàn toàn bế tắc trước khối phòng ngự dày đặc của Ghana. Những ngôi sao như Harry Kane hay Jude Bellingham gần như mất hút khi bị đối thủ phong tỏa. Trong khi đó, Rice có cơ hội đánh đầu ở phút 37 từ quả tạt bên cánh phải của Noni Madueke nhưng không thể tận dụng thành công.

Về phía Ghana, đội bóng này chủ yếu tập trung quân số bên phần sân nhà và cũng gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Vì vậy, hiệp 1 khép lại khá tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi.

Khi trận đấu trở lại, Ghana bất ngờ đẩy cao đội hình và gia tăng thời lượng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, khoảng cách về trình độ vẫn khiến đại diện châu Phi không thể tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành Jordan Pickford. Từ phút 55, tuyển Anh giành lại quyền kiểm soát thế trận và đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút 57, Anthony Gordon tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí mà thủ môn Asare đã chọn sẵn.

Harry Kane ôm đầu tiếc nuối sau khi bỏ lỡ cơ hội khó tin ở phút 86. ẢNH: VTV

Bên ngoài đường biên, HLV Thomas Tuchel liên tục đưa ra những điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự với sự xuất hiện của Djed Spence, Morgan Rogers và Eberechi Eze. Tuy nhiên, khả năng tấn công của "Tam sư" vẫn không được cải thiện. Thậm chí, Bellingham còn bị thay ra ở phút 74 sau màn trình diễn khá mờ nhạt.

Những phút cuối trận, sức ép mà tuyển Anh tạo ra ngày càng lớn. Khi hàng thủ Ghana bị đánh bại, xà ngang lại trở thành "người hùng" cứu thua cho đội bóng châu Phi sau cú đánh đầu của Nico O'Reilly ở phút 86. Bóng bật ra đúng vị trí của Kane nhưng tiền đạo này lại dứt điểm bồi lên trời trong sự tiếc nuối. Đó cũng là điểm nhấn cuối cùng của trận đấu, khép lại màn chia điểm 0-0 đầy thất vọng của tuyển Anh trước Ghana.

Sau 2 lượt trận, tuyển Anh và Ghana tiếp tục chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu bảng L với cùng 4 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách này hoàn toàn có thể bị Croatia hoặc Panama thu hẹp nếu trận đấu giữa hai đội sau đó phân định được thắng bại.

HỮU THÀNH