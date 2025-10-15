Harry Kane thừa nhận “đang ở phong độ đỉnh cao”

Tiền đạo Harry Kane tin rằng anh đang ở phong độ đỉnh cao sau khi giúp đội tuyển Anh sớm giành quyền tham dự World Cup 2026. Tiền đạo của Bayern Munich đã nâng tổng số bàn thắng của mình trong mùa giải lên 21 bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia bằng cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Latvia hôm thứ Ba.

Harry Kane ghi bàn thắng thứ 21 bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia trong mùa giải này.

Anthony Gordon mở tỷ số, Kane ghi thêm 2 bàn nữa trong hiệp một, và còn có một bàn phản lưới nhà cùng một pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Eberechi Eze sau giờ nghỉ giải lao, hoàn thành chiến thắng 5-0 tại Latvia. Khi được hỏi liệu anh có đang chơi với phong độ tốt nhất hay không, Kane trả lời: “Tôi nghĩ vậy! Những con số rõ ràng là như vậy, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng cảm giác của tôi trên sân, cách tôi nhìn thấy những đường chuyền và pha chạy chỗ, thể lực ở trạng thái tốt, nên tôi đang ở trong một khoảnh khắc tuyệt vời. Hy vọng tôi có thể tiếp tục như vậy”.

Đội tuyển Anh nối dài mạch thắng lên con số 6 liên tiếp, thậm chí không để thủng lưới, đảm bảo ngôi đầu Bảng K khi vẫn còn 2 trận đấu cuối, qua đó trở thành đội đầu tiên của châu Âu giành quyền tham dự World Cup 2026. “Đôi khi chúng tôi làm cho mọi thứ trông có vẻ dễ dàng”, ngôi sao 32 tuổi chia sẻ thêm. “Nhưng những bảng đấu và trận đấu như thế này có thể rất khó khăn... Chúng tôi luôn đặt ra tiêu chuẩn cao bất kể đối thủ là ai để duy trì đà tiến triển, và điều đó đã được thể hiện”.

Tuyển Anh sẽ góp mặt tại World Cup lần thứ 8 liên tiếp, và HLV Thomas Tuchel cũng hài lòng khi hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong nhiệm kỳ đầy kỳ vọng. “Tuyệt vời! Không khí trong phòng thay đồ thật tuyệt vời. Cảm giác thật khác biệt vì giấc mơ của chúng tôi là đến Mỹ và giờ chúng tôi đã thực hiện được điều đó với một màn trình diễn tốt và kết quả tuyệt vời. Tôi rất vui”, Tuchel nói với ITV. “Chúng tôi chiếm ưu thế trong các trận đấu, chúng tôi rất khao khát chiến thắng. Chúng tôi có rất nhiều pha tranh bóng thành công bên phần sân đối phương. Thật tốt. Chúng tôi đang trên đà tiến tới”.

HLV Thomas Tuchel hài lòng khi hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong nhiệm kỳ nhiều kỳ vọng.

“Đây là một trận đấu đậm chất CLB bởi vì chúng tôi chơi rất quyết liệt với lối chơi pressing tầm cao”, nhà cầm quân người Đức đánh giá thêm. “Đây là một trận đấu đòi hỏi rất nhiều thể lực. Mọi người cần phải đồng lòng với ý tưởng này, nếu không bạn sẽ không thể pressing tầm cao như vậy. Các cầu thủ tập luyện ở đẳng cấp cao, và đội bóng là một tập thể rất tốt, và thật tuyệt vời khi được huấn luyện họ. Chúng tôi đang từng bước tiến gần đến những mục tiêu đã đặt ra”.

Cũng tận hưởng niềm vui tại Riga, người hâm mộ Anh đã nhắm vào Tuchel bằng những lời tán dương vui vẻ, chỉ 5 ngày sau khi vị HLV khó tính này cáo buộc các cổ động viên Anh “im lặng” trong chiến thắng giao hữu trước xứ Wales tại sân vận động Wembley. Tuchel cho biết ông rất ấn tượng với “sự hài hước của người Anh”, và nói thêm: “Dù sao thì mọi thứ cũng thú vị đấy chứ? Nó khiến tôi mỉm cười. Mọi chuyện nên như vậy!”.

Tam sư sẽ khép lại chiến dịch vòng loại thành công của mình bằng các trận đấu với Serbia vào ngày 13-11, và Albania vào ngày 16-11. Họ sau đó sẽ chờ để biết đối thủ ở vòng chung kết cho đến khi lễ bốc thăm World Cup diễn ra vào ngày 5-12 tại Washington, D.C (Mỹ).

PHI SƠN