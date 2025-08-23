Harry Kane lập hat-trick, Bayern Munich hủy diệt Leipzig 6-0 trong trận mở màn

Harry Kane lập hat-trick sau 2 lần kiến tạo của Luis Diaz giúp Bayern Munich thắng hủy diệt RB Leipzig 6-0.

Đội bóng xứ Bavaria đã áp đảo hoàn toàn, thể hiện sức mạnh khủng khiếp dù đây chỉ là trận đấu đầu tiên của mùa giải Bundesliga mới. Michael Olise phá vỡ thế bế tắc ở phút 27 và tân binh đắt giá Luis Diaz lại khiến các cổ động viên nhà ăn mừng năm phút sau đó, khi anh ghi bàn sau pha chuyền bóng bằng gót chân của Serge Gnabry. Cầu thủ xuất sắc nhất của Hùm xám mùa vừa qua Olise hoàn thành cú đúp cá nhân chỉ hai phút sau đó, được kiến ​​tạo bởi Gnabry - người đã dễ dàng vượt qua hai hậu vệ Leipzig.

RB Leipzig đã chơi tốt hơn sau giờ nghỉ, chắc chắn là sau cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa giờ nghỉ của tân HLV Ole Werner - một trong sáu huấn luyện viên ra mắt Bundesliga với các CLB mới vào cuối tuần này. Nhưng Harry Kane đã bắt đầu tỏa sáng khi ghi bàn thắng thứ tư cho Bayern ở phút 64, anh vượt qua một hậu vệ sau khi nhận đường chuyền của Diaz và sau đó đệm bóng qua thủ thành Peter Gulacsi.

HLV Vincent Kompany đã thực hiện bốn sự thay đổi người cùng lúc ở phút 68, nhưng Bayern vẫn tiếp tục vận hành suôn sẻ lối chơi. Kane ghi bàn thắng thứ hai của cá nhân ở phút 74 - lần nữa do công kiến tạo của Diaz. Đội trưởng đội tuyển Anh đã hoàn tất cú hat-trick đầu tiên của mình trong mùa giải chỉ bốn phút sau đó. Đây là cú hat-trick thứ tám của Kane cho Bayern, và là hat-trick thứ 16 trong sự nghiệp của tiền đạo người Anh tại các giải vô địch quốc gia. “Chúng tôi muốn đưa ra một tuyên bố và đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm được”, Kane nói với Sky TV. “Leipzig là một đội bóng mạnh, nhưng hôm nay chúng tôi đã vượt trội trên mọi phương diện và chúng tôi đã thi đấu sắc bén khi cần thiết, vì vậy chúng tôi có thể tận hưởng chiến thắng này”.

Michael Olise thay thế tốt vai trò dẫn dắt khi Jamal Musiala vắng mặt dài hạn còn Thomas Muller đã chia tay.

Kane cũng ca ngợi “sự kết nối tức thì” với đồng đội mới Diaz, người hai lần kiến tạo cho anh dù chỉ vừa gia nhập đội từ Liverpool với giá 75 triệu EUR trong mùa hè. Diaz cũng đã ghi bàn trong trận Siêu cúp Đức tuần trước, và tiếp tục khởi đầu ấn tượng khi tự mình ghi một bàn tại Bundesliga vào thứ Sáu. “Diaz, anh biết đấy, mới chỉ vài tuần nhưng tôi cảm thấy chúng tôi có sự kết nối tức thì”, Kane nói với Sky TV về đồng đội mới người Colombia. “Hôm nay cậu ấy đã có một vài pha kiến ​​tạo cho tôi và cậu ấy cũng đã hoàn thành bàn thắng của mình rất tốt”.

Đánh giá về hàng công mới mẻ, trong bối cảnh Jamal Musiala vắng mặt dài hạn vì chấn thương và không còn sự phục vụ của Thomas Muller lần đầu tiên kể từ năm 2007, nhưng Michael Olise đã khẳng định hoàn toàn có thể thay thế tốt vai trò dẫn dắt. “Tôi đã có một năm làm việc cùng Michael và tôi cảm thấy mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng bền chặt hơn”, Kane nói. “Hiệp một, cậu ấy đã chơi xuất sắc, những bàn thắng cậu ấy ghi được. Thật tuyệt vời cho các chàng trai, tuyệt vời cho sự tự tin. Cả đội đã làm việc chăm chỉ và đây thật sự là một màn trình diễn tuyệt vời”.

