Harry Kane đã “giảm mong muốn” trở lại Ngoại hạng Anh

Harry Kane khẳng định anh toàn tâm toàn ý và muốn gia hạn với Bayern Munich.

Kane gia nhập Bayern từ Tottenham Hotspur với hợp đồng 4 năm vào mùa hè năm 2023, và kể từ đó đã ghi 103 bàn thắng sau 106 trận - cùng đội giành chức vô địch Bundesliga 2024-2025, cũng là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Những ngày gần đây, đang rộ lên thông tin về một điều khoản giải phóng hợp đồng, cho phép Tottenham đón tiền đạo 32 tuổi này trở lại - với giá 54 triệu bảng vào tháng 1-2026. Từ đó, có nhiều ý kiến ​​cho rằng Kane một ngày nào đó có thể trở lại Anh và cố gắng ghi 48 bàn thắng cần thiết để vượt qua kỷ lục 260 bàn tại Ngoại hạng Anh của Alan Shearer…

Nhưng Kane mới đây nhấn mạnh trên BBC: “Về việc ở lại lâu hơn, tôi chắc chắn có thể thấy khả năng đó. Tôi đã nói thẳng vài tuần trước rằng tôi chưa có những cuộc trò chuyện đó với Bayern, nhưng nếu chúng xảy ra, tôi sẵn sàng nói chuyện và có một cuộc trò chuyện thẳng thắn. Rõ ràng là điều đó phụ thuộc vào việc năm tới hoặc lâu hơn sẽ diễn ra như thế nào, và chúng tôi sẽ đạt được những gì cùng nhau. Hiện tại, tôi có thể nói rằng chúng tôi đang ở trong một khoảnh khắc tuyệt vời và tôi không nghĩ về bất cứ điều gì khác”.

“Về Ngoại hạng Anh, tôi không biết”, Kane chia sẻ. “Nếu bạn hỏi tôi khi tôi vừa lần đầu tiên rời đi để đến Bayern, tôi chắc chắn sẽ nói rằng ‘tôi sẽ quay lại’. Giờ tôi đã ở Bayern được vài năm, có lẽ tôi sẽ nói rằng mong muốn đó đã giảm bớt một chút, nhưng tôi không nói rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại… Hiện tại tôi hoàn toàn tin tưởng vào Bayern”.

Harry Kane khao khát nhiều thành công hơn với Bayern và đặc biệt là cùng đội tuyển Anh.

Sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu, Kane nói thêm rằng anh hiện đang khao khát nhiều thành công hơn nữa. Cầu thủ 32 tuổi này có cơ hội gia tăng bộ sưu tập danh hiệu của mình tại Bundesliga, Cúp nước Đức và Champions League với Bayern mùa này, trong khi mùa hè tới có thể là cơ hội cuối cùng của tiền đạo này để vô địch World Cup cùng đội tuyển Anh. Với việc đội tuyển Anh đang trên đường giành vé dự vòng loại, Kane sẽ là đội trưởng của Tam Sư tại Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè tới, với hy vọng sẽ xóa tan 60 năm đau thương và giành được danh hiệu lớn đầu tiên kể từ World Cup 1966.

“Khi bạn giành được một danh hiệu như tôi đã làm năm ngoái, có lẽ bạn sẽ dễ dàng đi theo hướng ngược lại và tự nhủ, ‘Được rồi, tôi đã làm được những gì mình muốn’. Nhưng nó đã cho tôi thêm động lực để làm nhiều hơn và trở nên tốt hơn. Tôi nghĩ tôi đã thể hiện điều đó trong năm nay”, Kane nói. “Tôi quan tâm đến cảm giác của mình sau khi giành được một danh hiệu, và nhận thấy tôi muốn đạt được thêm những danh hiệu khác, và chắc chắn là những danh hiệu lớn hơn. Từ đó tôi thúc đẩy bản thân trở nên tốt hơn - ăn uống lành mạnh hơn, tập gym nhiều hơn… cố gắng tận dụng tối đa những gì tôi đang có”.

VIỆT TÙNG