Harry Kane có thể trở lại Premier League ngay mùa hè này... với một điều kiện quan trọng

Harry Kane có thể trở lại Ngoại hạng Anh vào mùa hè này do điều khoản giải phóng hợp đồng hiện diện trong hợp đồng của anh với Bayern Munich.

Harry Kane ghi bàn đều đặn trong màu áo Bayern

Đội trưởng đội tuyển Anh chỉ còn chưa đầy hai năm hợp đồng với đội bóng khổng lồ của bóng đá Đức sau khi gia nhập từ Tottenham yêu dấu vào năm 2023. Anh đã trở thành cầu thủ được người hâm mộ yêu thích tại Munich, phần lớn nhờ vào việc anh đã ghi 98 bàn sau 103 trận. Anh đã có 13 bàn thắng ở cấp độ CLB mùa này, gần gấp đôi Erling Haaland.

Nhưng không có gì bí mật khi anh đang rất gần với kỷ lục ghi bàn tại Premier League của Alan Shearer, nếu anh thi đấu ở Anh. Harry Kane rời Tottenham với 213 bàn thắng, chỉ kém kỷ lục lâu đời 260 bàn của Shearer 47 bàn.

Một số người tin rằng giờ đây anh đã giành được những danh hiệu lớn với Bayern, nâng cao chức vô địch Bundesliga mùa trước và Siêu cúp Franz Beckenbauer năm nay, anh nên trở lại để phá vỡ kỷ lục của Shearer trước khi quá muộn.

Và theo tờ báo Đức Bild, vẫn còn một con đường trở về cho cầu thủ 32 tuổi này. Tờ báo này khẳng định Kane có thể rời Bayern với giá 56,7 triệu bảng vào mùa hè này miễn là anh tuyên bố ý định ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông kết thúc. Cũng trong bài viết này, biên tập viên thể thao của Bild kêu gọi Bayern gia hạn hợp đồng với Kane đến năm 2028, tin rằng anh có thể duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng cho đến giữa cuối độ tuổi 30.

Bayern đã ký hợp đồng mượn Nicolas Jackson từ Chelsea, với khả năng ký hợp đồng chính thức với anh với giá 56,3 triệu bảng, nhưng Kane vẫn là ngôi sao sáng nhất tại Allianz Arena. Hôm thứ Bảy, anh đã có một cú hat-trick dễ dàng trước Hoffenheim - đội bóng cũng đang bay cao - để củng cố thêm danh tiếng của mình tại Die Roten.

Tuy nhiên, cho đến nay, anh vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh có ý định rời Munich, nơi anh đang tận hưởng cuộc sống cùng vợ Kate và bốn đứa con. Hè này, anh chia sẻ: 'Cuộc sống thật tuyệt vời. Cho đến nay, đó là một trải nghiệm tuyệt vời, tôi đang tận hưởng thời gian ở đây, gia đình cũng vậy, vì vậy, tôi rất mong chờ mùa giải sắp tới.'

Vào tháng 5, anh đã nói: 'Gia đình tôi hoàn toàn ở đây. Bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng trong bóng đá, trong cuộc sống, bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng đối với tôi, tôi thực sự hạnh phúc ở Munich. Gia đình tôi đã ổn định. Các con tôi rất thích trường học ở đây, nên đúng vậy, đây sẽ là cuộc sống của tôi trong tương lai gần.

"Tôi yêu huấn luyện viên. Tôi yêu đội bóng ở đây. Tôi nghĩ chúng ta chỉ mới bắt đầu, để xem một bộ phim, một giai đoạn thực sự thành công của câu lạc bộ này, và tôi muốn là một phần quan trọng trong đó. Vậy nên không biết bao nhiêu năm nữa, nhưng chắc chắn, tôi muốn ở đây một thời gian".

HOÀNG HÀ