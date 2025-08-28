Hành trình hồi sinh những trái tim bé nhỏ

Với thông điệp nhân văn “Cùng em trọn nhịp yêu thương”, Run For The Heart - Chạy vì trái tim 2025 trở thành dấu mốc đặc biệt, khẳng định hành trình hơn một thập kỷ gieo hy vọng và hồi sinh sự sống cho hàng ngàn trái tim nhỏ bé.

Đại diện BTC, khách mời giao lưu cùng các gia đình có bé mổ tim thành công

Ngày 28-8, lễ công bố giải chạy "Run For The Heart - Chạy vì trái tim 2025” đã diễn ra tại TPHCM. Chương trình do công ty Gamuda Land Việt Nam phối hợp cùng Nhịp Tim Việt Nam và Vết Sẹo Cuộc Đời tổ chức, hướng đến việc gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước.

Sự kiện chính thức diễn ra vào ngày 28-9 tại khu đô thị Thủ Thiêm (TPHCM) với 3 cự ly 1km, 5km và 10km, hứa hẹn là một giải chạy từ thiện đầy cảm xúc và nhân văn. Tại đây, mỗi bước chạy sẽ mang theo yêu thương, mỗi vòng chân là một nhịp tim được hồi sinh. Trong năm 2025, giải chạy đặt mục tiêu gây quỹ 5 tỷ đồng, tương ứng khoảng 140 ca phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham gia trực tiếp từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Năm nay, chương trình bước sang mùa thứ 11 – một dấu mốc đặc biệt, khẳng định hành trình hơn một thập kỷ gieo hy vọng và hồi sinh sự sống cho hàng ngàn trái tim nhỏ bé. Đây không chỉ là lời kêu gọi cộng đồng cùng nhau chạy vì sức khỏe, mà còn là hành trình trao tặng tình thương, nơi mỗi bước chân của người tham gia trở thành nhịp cầu mang đến sự sống, để các em nhỏ được tiếp tục mơ ước và trưởng thành như bao bạn bè cùng trang lứa.

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh - Quyền Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam chia sẻ: "Mỗi năm, qua từng bước chạy, chúng tôi lại được chứng kiến những điều kỳ diệu. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng hàng ngàn trái tim nhân ái, cùng gieo mầm hy vọng và viết tiếp tương lai cho hững em nhỏ cần được cứu sống."

Ra đời từ năm 2013, "Chạy vì trái tim" đã trở thành một trong những hoạt động thiện nguyện tiêu biểu trong lĩnh vực thể thao cộng đồng, quy tụ hàng ngàn người tham gia mỗi năm. Qua từng mùa giải, chương trình không chỉ kết nối hàng ngàn trái tim mà còn mang đến cơ hội sống mới cho những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Tính đến nay, chương trình đã quyên góp được hơn 46 tỷ đồng và 1.716 ca phẫu thuật thành công.

NGUYỄN ANH