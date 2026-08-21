Hành trình gây tranh cãi của tuyển Thái Lan trước chung kết ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Thái Lan vào chung kết sau chuỗi những mâu thuẫn giữa kết quả đạt được và lối chơi thực tế. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Anthony Hudson, "Voi chiến" đang tự tin chuẩn bị cho mục tiêu giành ngôi vô địch thứ 8.

Ảnh: FAT

Khởi đầu gian nan từ cuộc khủng hoảng lực lượng

Khó khăn của Thái Lan đã nhen nhóm ngay từ trước khi giải đấu khởi tranh. Lần đầu tiên trong lịch sử, ASEAN Cup chuyển sang tổ chức vào mùa hè. Sự thay đổi lịch trình lịch sử này đã tạo ra xung đột trực tiếp với kế hoạch chuẩn bị tiền mùa giải của các câu lạc bộ (CLB) tại Thai League.

Do các CLB kiên quyết không nhả các tài năng trẻ U23 xuất sắc nhất, HLV Hudson và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã phải chấp nhận một đội hình chắp vá. Danh sách 25 cầu thủ được công bố vào ngày 8-7-2026 chính là sản phẩm của sự thỏa hiệp đầy thách thức này.

Nằm ở bảng B, Thái Lan đã khởi đầu hành trình tương đối suôn sẻ. Họ lần lượt vượt qua các đối thủ cùng bảng gồm Lào, Malaysia, Philippines và Myanmar. Trong đó, chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines nhờ pha lập công của Waris Choolthong và trận thắng 2-0 trước Myanmar ở lượt cuối đã giúp Thái Lan giành ngôi nhất bảng B với thành tích giữ sạch lưới tuyệt đối.

Lối chơi phòng ngự lùi sâu, "play-safe" (an toàn quá mức) mà ông Hudson áp dụng đã bắt đầu vấp phải những hoài nghi lớn từ người hâm mộ. Nhiều người cảm thấy tẻ nhạt khi đội nhà chơi thiếu đột phá, chậm chạp và thừa tính thực dụng.

Thêm vào đó, việc giải đấu không được phát sóng trên các kênh truyền hình miễn phí (free TV) mà chỉ chiếu qua ứng dụng trả phí TrueVisions Now càng khiến người hâm mộ khó tiếp cận và dần nguội lạnh tình yêu với đội tuyển.

Sự bất ổn thực sự lộ diện ở vòng bán kết trước Singapore. Ở trận lượt đi trên sân Jalan Besar, Thái Lan có lợi thế lớn khi giành chiến thắng 3-1. Tuy nhiên, trận lượt về tại Rajamangala vào ngày 18-8 thực sự là một "cơn ác mộng".

Với lợi thế dẫn trước, Thái Lan đã chủ động nhường thế trận và để Singapore dồn ép liên tục. Sai lầm của thủ môn Kampon Phatomakkakul ở phút 45 đã giúp Harhys Stewart mở tỷ số cho đội khách.

Mặc dù HLV Hudson đã có những điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai khi đưa vào sân Kakana Khamyok—người sau đó gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền ở phút 61 (bàn thắng thứ 3 của anh tại giải)—hàng thủ Thái Lan vẫn thi đấu chuệch choạc.

Dù cú sút của Teerasak Poeiphimai đập cột dọc và Thái Lan vẫn giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-3, trận thua này là một cú sốc lịch sử. Đây là thất bại đầu tiên của Thái Lan trước Singapore trên sân nhà sau 17 năm.

HLV Anthony Hudson (Ảnh: AFF)

Phong độ đáng báo động trước trận chung kết lịch sử

Trục tấn công của Thái Lan xoay quanh hai cái tên — Patrik Gustavsson và Teerasak Poeiphimai, những người có khả năng tạo đột biến bằng kỹ thuật cá nhân trong không gian hẹp. Ở tuyến giữa, Sarach Yooyen vẫn là bộ não điều tiết nhịp độ, còn Worachit Kanitsribampen đảm nhiệm vai trò kết nối hai tuyến.

Nhưng hàng thủ là điểm đáng lo: Picha Autra — một mắt xích quan trọng ở tuyến sau — đang trong diện theo dõi chấn thương trước giờ bóng lăn. Thiếu vắng anh, bộ ba trung vệ Manuel Bihr - Pansa Hemviboon - Seksan Ratree sẽ phải gánh thêm khối lượng công việc phòng ngự vốn đã bộc lộ vấn đề.

HLV Hudson xây dựng Thái Lan theo triết lý kiểm soát bóng, luân chuyển nhanh, đẩy cao đội hình để chiếm ưu thế quân số ở phần sân đối phương. Đó là lối chơi chủ động, thiên về việc áp đặt thay vì phản ứng.

Vấn đề nằm ở chỗ: Khi đối thủ chọn cách chơi trực diện, pressing tầm cao, hệ thống này dễ vỡ. Trận thua ngược 1-2 trước Singapore ngay tại Rajamangala ở bán kết lượt về là bằng chứng — Thái Lan bị khoan thủng đúng vào lúc cần sự chắc chắn nhất.

Sơ đồ 3-4-3 với các trung vệ dâng cao sẽ tiếp tục là công thức được Hudson lựa chọn, tận dụng sự cổ vũ của Rajamangala để gây sức ép ngay từ đầu trận. Nhưng đây cũng chính là con dao hai lưỡi: Mỗi lần trung vệ Thái Lan dâng lên, khoảng trống phía sau sẽ mở ra — đúng loại không gian mà Xuân Son, Đình Bắc hay Hoàng Hên chờ đợi để khai thác bằng tốc độ.

Đối mặt với Đương kim vô địch Việt Nam, "Voi chiến" đang phải gánh chịu một sức ép tâm lý vô cùng nặng nề. Đó là liều thuốc thử quyết định tương lai của HLV Hudson trước sự phán xét của người hâm mộ nước nhà.

Thái Lan bước vào trận đấu tối 22-8 với tư thế của kẻ phải thắng nhưng lại mang trong mình một hàng thủ chưa đủ tin cậy. Đó là nghịch lý lớn nhất của đội chủ nhà trước giờ khai cuộc.

HỒ VIỆT